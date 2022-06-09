快訊／街口投信基金狠削9000萬　檢調2度搜索約談前董座王律傑

▲胡亦嘉先前因街口投信涉背信遭約談，如今街口投信前董事長王律傑再次遭約談。（資料照／記者黃哲民攝）

記者劉昌松／綜合報導

街口投信前負責人胡亦嘉，今年3月間因涉嫌以「鎖量」等方式，獨厚少數人申購「期街口布蘭特正2」ETF基金，不法獲利9000多萬元，胡亦嘉與妻子等共5人被檢調以涉犯背信罪嫌約談後，檢察官諭令胡亦嘉依《刑法》背信罪嫌交保1000萬交保，當時前董事長王律傑也被諭令500萬元交保，檢調持續蒐證後，9日發度第2波搜索，再次約談王律傑以及董事陳志睿2嫌疑人。

「期街口布蘭特正2」代號00715L，是一檔與石油相關連的ETF基金，據悉，2020年第一批發行後，市價比申購價飆升約30%到超過300%，相當熱門，街口投信同年追加發行第二批，申購者眾，最後卻僅有「個位數」的幸運兒買到，且發行數被「鎖量」，在市場上更搶手。

檢調獲報查出，胡亦嘉涉主導獨厚特定申購人，若雙方有關連性、甚至胡亦嘉從中拿到好處，可能構成犯罪行為，所以這筆9000多萬元獲利目前被視為不法所得，全案依《刑法》背信罪嫌偵辦，調查他是否違反內控規定並收受好處。

檢察官3月間首度指揮調查局北機站展開搜索，當時胡亦嘉被依涉《刑法》背信罪，諭令1000萬交保、限制出境出海、住居，胡亦嘉妻子莊郁琳50萬交保；街口投信董事長王律傑200萬交保、地產大亨楊健一兒楊立偉100萬交保。檢調持續蒐證後，9日再次兵分2路搜索並約談王律傑，以及街口投信董事陳志睿等人到案，據了解，胡亦嘉不在第2波搜索約談名單之內。