快訊／顏正國直播轟「不要臉天下無敵」　合夥人不理道歉提告了

記者陳雕文／新北報導

藝人顏正國從童星出道，積極投入電影領域，接連執導《角頭2：王者再起》、《 少年吔》受到矚目，日前卻在臉書直播爆氣，跟電影合夥對象起爭執，怒轟「不要臉天下無敵」。儘管後來顏正國在8日道歉，但其合夥人決定翻臉，於10日下午到新北地檢署提告「背信」，並打臉顏正國在直播中的說法。

▲顏正國在直播中對合夥人發怒。（圖／翻攝自臉書／顏正國）

顏正國先前在直播中坦言，最近心情很煩悶：「出來10幾年了，我沒有這麼煩悶過」，他還指責對方「不要臉天下無敵。」顏正國解釋，先前有人來邀他合夥，「現在有些狀況了，就說我找他合作，怎麼會是這個樣子？」因為對方對作品產生質疑，現在兩邊想法談不攏，令他相當無奈，「不能說合夥做生意就一定穩賺不賠，穩賺不賠我自己做就好了，我跟你合夥幹嘛？」

▲顏正國積極投入電影領域，近期卻因為合作問題跟合夥人起爭執。（圖／記者黃克翔攝）

顏正國還說對方留言、打電話恐嚇，「隔行如隔山，不懂可以講、可以聊，不是打來恐嚇你知道嗎？不是留言恐嚇你知道嗎？」他認為，如果不信任，一開始就不該合作，既然已經決定合作，那就要看結論說話。並出言警告，對方如果再試圖恐嚇，他會直接公布真實姓名並且報警處理。

●吉了

被暗諷的2名合夥對象（許先生、藝人鐵齒）於10日下午2點多，與一名林姓股東還有2名律師到新北地檢署按鈴申告，委任律師表示，「許先生等人投資顏正國先生拍攝電影《少年吔》，目前電影也已經上映了，投資人依照合約、法律，應有權利進行『查帳』的動作，許先生委請律師於5月3日發出律師函，向顏正國要求給付帳冊，想查詢資金花費的流向，但顏正國先生以『目前不需要交付帳本資料』為由，於5月12日回函拒絕，因此許先生要來提起背信告訴。」

▲許姓金主（圖左）與藝人鐵齒（圖右）到新北地檢對顏正國提告背信。（圖／記者陳雕文攝）

許先生補充說，「我們這邊大約5個股東，一共投資2500萬，而合約上是說『隨時』喔！隨時可以查帳，我們（投資方）也有跟顏正國說，不論賺錢或是賠錢，到底花多少錢、錢怎麼花，讓股東們知道，這樣就可以了，結果他大發雷霆，（直播中）講一些令人匪夷所思的話，我們希望可以了解這次電影顏正國花了多少錢，結果他說我們在恐嚇！那沒關係，我們就讓法律來檢驗這件事情。」

鐵齒私下透露，當初是因為在《角頭2》跟顏正國認識，後來有一起泡茶聊電影，又有聊到黑道題材，結果顏正國說自己有很多黑道故事可以說，鐵齒問，「那你怎麼不拍？」顏正國回，「因為沒錢」，因此鐵齒牽線讓顏正國跟金主許先生認識。

許先生爆料說，「我們願意出資是因為想支持國片，他在談的時候說，主角是王識賢、高捷等人，結果到後面都沒有！那我們想說，也沒關係，反正就是支持國片嘛！也說好要行銷我們雲林縣，還拜託議員跟文化處那邊都溝通好了，結果他錢拿了以後，完全沒有在雲林拍！這真的…荒唐！」

▲許姓金主按鈴申告。（圖／記者陳雕文攝）

鐵齒說，「其實這事情從頭到尾很簡單，我牽線的資方，只要求說，所有的開銷明細列出來就好了，這不是很複雜的事情吧！結果顏正國書面拒絕，所以我們來到了地檢署（提告）。」

林姓股東表示，「我投資了幾百萬，但演員被換掉了我不知道，一直到電影拍完上映之後，我只要求說，花多少錢，讓我們知道一下，從頭到尾我們都沒有去提到底賺多少錢，既然說要支持，那就是支持，賺多賺少甚至賠錢都沒關係，但你一定要讓我看到你到底花了多少又花在哪裡，我認為這樣是很合理的，任何一個投資者，都應該會有這樣的權利，今天開這個記者會，做按鈴申告的動作，就是為了要捍衛股東的權利。」

▼鐵齒秀出對話截圖，不懂哪一句有恐嚇到顏正國。（圖／鐵齒提供）