桃園+4898！鄭文燦確診視訊主持會議　長者染疫狀況降低10%

▲桃園市長鄭文燦今天下午以視訊方式主持市府防疫會議。（圖／翻記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

根據中央流行疫情指揮中心公布，桃園市今（14）日新增4,898例本土確診個案，因確診缺席的市長鄭文燦改以視訊方式主持市府防疫會議，顯示仍心繫桃園疫情問題；市府衛生局長王文彥指出，市府將於6月15、17、18日將在全市26個社區接種站規劃疫苗友善專案接種，呼籲長者盡速施打第四劑或其他第一二三劑疫苗。

今天得知確診的市長鄭文燦下午透過視訊方式主持市府防疫會議，市府各級處一級主管均出席。防疫會議後的疫情記者會則由衛生局長王文彥主持。

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王文彥特別針對市長鄭文燦狀況提出說明，鄭市長是無症狀感染者，僅昨晚有點喉嚨沙啞症狀，身體並無大礙，本週都會採取視訊方式主持市府防疫會議。

▲桃園市政府衛生局長王文彥今天主持疫情記者會，說明市府最新防疫規劃。（圖／翻記者沈繼昌翻攝）

王文彥表示，今天新增4,898例本土確診個案，較昨天上23%，全國確診個案也有增加，不過桃市65歲以上長者確診狀況則降低10%，目前仍有4萬5,532人在居家照護中。目前全市內每天維持5站社區醫療採檢站，看診人數約為600人、PCR採檢則有約700人左右。

王文彥強調，為提升市民自我保護力，市府規畫於6月15、17與18日在26處社區接種站提供莫德納疫苗友善專案接種，鼓勵符合第2劑追加劑，也就是第4劑疫苗的65歲以上、原住民族55歲以上長者踴躍接種，可獲得700元禮券、2劑快篩試劑與桃園好米1包，還可搭乘愛心計程車往返接種站，尚未接種第1劑、第2劑或第3劑長者也可施打，以提升桃園市整體疫苗覆蓋率。

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