桃園農機廠凌晨大火　150坪廠房全毀！消防徹夜搶救5小時

▲桃園市大溪區南興路上一家農機廠房15日凌晨發生大火，消防人員全力灌救。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大溪區南興路1家農機具廠房15日凌晨3時許竄出大火，桃園市消防局派出大批警消與消防車輛搶救，因火場面積較大且火苗從廠區各處竄出導致搶救困難，消防人員直至清晨8時許撲滅火勢，初步清理現場未發現人員受困傷亡，150坪廠房付之一炬，廠區內堆放農機與器材等幾乎全毀，損失慘重，至於起火原因仍由消防局火調科人員調查釐清。

▲桃園市大溪區南興路上一家農機廠房15日凌晨發生大火，消防人員架設水線灌救中。

桃園市消防局指出，大溪區南興路二段一間農機修理廠房，15日凌晨3時35據報發生火警，消防局第四大隊派出消防人員81名、消防車27輛、救護車1輛前往灌救，因火勢從內部竄出，消防人員從廠房四周佈上水線灌救，整個廠區展示區與辦公室被大火吞噬。

▲桃園市大溪區南興路上一家農機廠房15日凌晨發生大火，現場火光四射相當驚人。

大火延燒至清晨4時22分被控制，消防人員仍不敢大意，直至清晨8時許完全撲滅，初步清理火場時，因工廠昨晚無人上班因此未發現人員受困，但廠區約150坪廠房已付之一炬，現場展示與待修農機幾乎全毀，業者損失不眥，至於起火原因與損失則由消防局火調科人員鑑識後釐清。

▲桃園市大溪區南興路上一家農機廠房15日凌晨發生大火，消防人員徹夜搶救後，清晨8時許仍在現場撲滅殘火。

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