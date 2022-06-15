中壢家具行大火延燒隔車行　業者抱怨「僅一條水線灌救」改口了

▲桃園市中壢區中園路上一家家具行14日晚間9時許發生大火，消防人員動員多名警消灌救，現場布滿大批水線。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區中園路二段的大型家具行14日晚間發生大火，延燒隔鄰四輪傳動車行，消防局人員動員近百名警義消全力灌救，但仍造成2家賣場慘重損失，其中專營四輪傳動鄭姓業者一度抱怨現場只看到1條水線灌救，事後發現賣場四周遍佈灌救水線後也感謝消防人員辛勞，但現場10輛貨卡已遭燒毀，損失慘重；桃園市消防局在凌晨2時30分、歷經5個多小時撲滅大火，現場佈滿水線，並非僅1條水線灌救，至於起火原因仍待鑑識釐清。

桃園市消防局表示，14日晚間9時許，位於中壢區中園路二段，靠近大江國際購物中心旁1家家具賣場冒出大火，因賣場陳設的古董與木造家具均屬易燃品，火勢蔓延迅速，還波及隔鄰1家四輪傳動貨卡車行，消防局第二大隊出動95名警義消、消防車31輛、救護車3輛到場搶救。

▲消防人員動員堆高機將四輪傳動貨卡賣場鐵門撐開，希望將貨卡救出。

消防人員灌救過程中，經營四輪傳動貨卡的鄭姓業者眼見車行10輛未掛牌大型貨卡陷入火海，一度抱怨「來這麼多消防車，怎麼只佈一條水線？好幾千萬元就這樣沒了，怎麼賠得起」等語，後來發現賣場四周都是灌救水線，消防人員從賣場四周向賣場灌救，事後改口向消防人員感謝致意。

這場大火造成家具行與四輪傳動貨卡車行等鐵皮建築被燒毀，其中家具行骨董家具與木造家具幾乎全毀，隔鄰貨卡車行也同樣受損嚴重，現場10輛大型貨卡車也慘遭祝融焚燒，大火在15日凌晨2時30分完全撲滅。

▲消防人員在凌晨撲滅大火後清理火場。

桃園市消防局指出，賣場燃燒面積逾100平方公尺，間9點46分控制，但賣場堆放家具與10輛貨卡被燒毀，起火原因與損失仍需由消防局火調科人員鑑識釐清；消防局強調，火場搶救不可能只靠一條水線，而是從火場四周佈設水線搶救，以期在最短時間內撲滅火勢，以避免波及更多建築。

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