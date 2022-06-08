控李登輝賤賣低買「背信」中廣　趙少康提告結果不起訴

▲前總統、國民黨主席李登輝(左起)與前投管會主委劉泰英被中廣控告背信，結果不起訴。（合成圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

中國廣播股份有限公司因遭黨產會追償77.3億元黨產，中廣董事長趙少康認為，錢不在中廣，應向國民黨追討，趙並代表中廣控告國民黨前主席李登輝、前投管會主毀劉泰英，希望檢察官調查1999年的3筆土地買賣，是否有利益輸送，台北地檢署調查認為罪嫌不足，且李登輝已過世，又已逾告訴時效，8日將李、劉都不起訴。

行政院黨產會2019年認定中廣是國民黨附隨組織，將向中廣追討新台幣77.3億元，但趙少康認為，1988年到2000年間，國民黨主席是李登輝、劉泰英被掌理國民黨經濟投資，相關資產都應由他們兩人處理負責。

中廣提告認為，中廣1999年出售北市帝寶旁的仁愛路土地疑似賤賣，同年又以高價購買了松江路和林森路2筆土地，懷疑其中賣地獲利，高買差額疑有佣金回流到劉台英掌管的台綜院，涉嫌背信罪。

不過有關仁愛路土地部分，因劉泰英先前已遭起訴且獲判無罪確定，至於疑似高價買購買松江、林森土地的後續金流，也沒有進入台綜院或李登輝、劉泰英本人與親屬帳戶，檢察官因此認為全案罪嫌不足，除李登輝已歿，依法不起訴外，劉泰英也因全案超過10年追訴期而同樣不起訴。