百萬YTR要辦2場演唱會！宣布「不收門票錢」網驚呆：YT界清流

▲HOOK宣布要辦2場免費演唱會。（圖／翻攝自IG／helloiamhook）

網搜小組／鄺郁庭報導

百萬YouTuber宣布要辦演唱會，「1個舉動」讓粉絲超感動，直呼「感覺上她是真的是為了夢想的，而不是為了錢！」不少網友看到後，也忍不住誇她很圈粉，話題引發熱論。

YouTuber「HOOK」以實驗型內容打開知名度，自然不做作的風格受到大批粉絲喜愛，在網路上具有高人氣，私下也常透過社群和粉絲交流。去年她為了圓夢和感謝粉絲，自費辦了「2021天使保佑演唱會」，讓粉絲免費進場，並約定達成百萬訂閱會再舉辦感謝祭。

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就在昨（14）日，HOOK就突然貼文，宣布要舉辦高雄、台北2場演唱會，文中感性表示，「互粉給了我想要的一切！總是要我穿暖睡飽吃好，還讓我去年完成自己搖滾少年的夢想，我還記得自己在台上哭著說，滿百萬後再辦一次（結果用超快的速度讓我達成百萬訂閱）！」至於日期，則選在7月16（高雄場）和24日（台北場）。

「捏著錢包主委加碼爆氣加開高雄場！這次依然不收門票錢！」HOOK還括號補充，「你們給我那麼多，我真的沒有勇氣讓你們付錢參加感謝祭，如果大家真的想付點什麼，就捐給貓貓狗狗或買禮物給爸爸媽媽吧！」

看到HOOK的發文後，就有粉絲感動在Dcard發文，「HOOK開演唱會又不收門票了，真的是最有初心最佛心的YTR之一」，文中直呼「HOOK真的一直保持著她的初心，居然辦兩場演唱會還不收門票，感覺上她是真的是為了夢想的，而不是為了錢！」此外，原PO也大推HOOK現在雖然已經達成百萬訂閱，但影片質感還是很好。

貼文一出，不少人也紛紛留言，「她真的是我第一個從頭開始追、初心未變的唯一一個，身為互粉好驕傲」、「每次看她影片都覺得很用心，一週挑戰有些吃起來很痛苦的食物，她每次都淨空，料理史王也是很用心在蒐集資料」、「HOOK真的是YT界的清流」、「HOOK：我是為了賺錢才當YTR。還是HOOK：辦免費演唱會。嗚嗚嗚好喜歡，太寵粉ㄌ」、「一個說為了賺錢來當YouTuber、卻開免費演唱會的人，真的是很有心回饋觀眾。」