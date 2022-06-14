同事臨時休1週顧小孩！單身妹被逼銷假上班氣炸　過來人秒懂

▲職場上有小孩的人較吃香？（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

「職場上有小孩的人比較吃香？」一名女網友抱怨，公司部門裡有3位媽媽，「最近因為疫情關係學校停課，媽媽們都請假回家照顧小孩，理所當然他們手上的工作都落到我們這些沒有小孩的人手上」，而對方提早請假就算了，其中一人偏偏挑自己休假突然請假，害得她必須銷假回公司上班，讓她直呼不公平。

原PO日前在網路論壇Dcard發文，「我任職於目前這家公司三年多的時間，26歲。部門裡面有三個媽媽，其中兩位的小孩是國小、另外一位的小孩是高中。最近因為疫情關係學校停課，媽媽們都請假回家照顧小孩，理所當然他們手上的工作都落到我們這些沒有小孩的人手上」。

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女網友提到，「提早請也就算了，其中一位媽媽在我請好星期一的休假時，才說他要請一個星期的家庭照顧假照顧小孩，然後我主管就叫我銷假回來上班，但覺得明明是我先請的，而且也早就跟家人約好了，為什麼不是請那位媽媽跟我錯開，而是我要調整假期去配合他？」

原PO無奈表示，「主管常常告訴我們要多多體諒有小孩的人，但在我看來這些人根本只是把小孩拿來當擋箭牌，畢竟又不是單親，稍微請家人顧個一天也不會怎樣，如果這麼喜歡陪小孩，那就去找一份可以無時無刻照顧小孩的工作，就連假日偶爾要加班，也可以說是為了照顧小孩所以可以不用來，這個社會是不是都對有小孩的人比較友善？」

貼文引發討論，網友紛紛留言「我覺得這是你們公司的問題欸，我沒小孩，我同事大多都是有小孩的，他們可以申請居家工作，當然訊息會回得慢一點，但事情還是會處理，不會是把工作丟給在公司的人」、「那是你老闆太爛，為何不能WFH？明明知道已經有人休假了」、「我們在醫院上班也都是優先讓給有家庭的」。

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