　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

無敵星失效！隔1月二次確診　醫護「篩檢站不能拿藥」妹子傻了

鼻塞,流鼻水,感冒。（圖／記者李佳蓉攝）

▲原PO二度確診，去篩檢站卻得到「只能視訊看診」的回答。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

現在已確診過、康復且解隔的人，被形容為「無敵星星」，卻有一位「無敵星星」發文，說自己出關快1個月又出現症狀，篩了一下發現是陽性，就趕快前往附近篩檢站想拿藥。沒想到，醫護人員卻表示她只能視訊看診、不能拿藥，不禁直呼「第二次確診的人，沒人權是嗎……想吃個藥這麼難嗎？」

一位女網友11日在Dcard發文「二次確診不能至篩檢站拿藥」，說她上個月15號曾確診，PCR陽性後隔離7天出關，隔不到一個月，前幾天喉嚨痛、發燒，一篩發現居然兩條線，就趕快找了附近的篩檢站，「印象中，現在快篩陽等於確診，可以直接到篩檢站給醫生看然後拿藥。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

在篩檢站排了很久，好不容易等到她，卻發現自己沒帶到快篩，就打算回家拿了再跑一趟，順便先確認，「我是第二次確診，能不能來看診拿藥？」沒想到醫護人員就回答，「不行，三個月內本來就會陰陰陽陽的」，就算有症狀也只能視訊看診。

▲快篩陽性即確診自今（26）日起上路。（圖／記者吳康瑋攝）

▲醫護表示，確診康復者在3個月內，本來就可能「陰陰陽陽的」。（示意圖／記者吳康瑋攝）

原PO就覺得很奇怪，「目前也都沒看到二次確診的特別規定」，也沒說有症狀不能到篩檢站拿藥。就在她要走的時候，剛好看到領藥處有醫生，就過去再確認一次，「醫生的回答更令我傻眼了，醫生說『妳快篩陽就是確診，妳不能出來啊』」，但明明現場就有專門給快篩陽排隊的動線設計。

於是她回家後馬上打1922，「1922的回答是說，五月是第1次，現在是第2次，他們不能因為我確診過，就不幫我看診」，而且因為無法確定原PO是不是重複感染，1922的人也覺得，她無法看診拿藥很奇怪。後來她是打診所電話，「診所說我不符合視訊看診，要直接到現場看診，終於讓我拿到藥了。」

►「4D氣墊面膜」一用上癮！保濕、美白、緊緻效能爆高

ET快訊
柯以柔婚後才知「老公非建中學霸富二代」　悲吐：陷於錯誤交往結
可惡畫面曝！機車男2度衝撞國中妹　還伸腳猛踹
泰女星「哭喊求救44秒片」外洩！　2男船頭毆1女
確診康復卻不敢內用！　一票苦主嘆「1場所更容易中」
駐外館長揪當地女「脫光共浴再嘿咻」！　下場出爐
「日本迎新」震撼台大生　他見1幕傻住：都這麼淫亂？
罕見0人錄取！　這間大學申請「分發率0％」創紀錄

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大專校院周邊餐廳抽檢　近8成衛生安全管理不合格

公衛學者：1～5月台灣超額死亡3187例　估「376人感染死亡未通報」

無敵星失效！隔1月二次確診　醫護「篩檢站不能拿藥」妹子傻了

今年第一顆超級滿月！又大又圓好療癒　天文迷驚嘆像「電影特效」

產後3天「請隊友幫孩換尿布」　婆婆秒喊1句！人妻們全怒：有病

陸檢出台灣白帶魚「外包裝有新冠病毒」！　防檢局坦言不會特別去驗

康復卻不敢內用！一票苦主嘆「1場所更容易確診」：真的可怕

罕見0人錄取！台首大申請入學「分發率0％」寫紀錄

開放親友接送入境旅客首日　桃園機場運作順暢

台灣白帶魚「驗出新冠陽性」禁輸陸1週！農委會：應提完整科學依據

想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

媽蛤蠣放整晚隔天飄臭味 兒看見順手拿刀敲碗超渡

直播主控愛心餐帳目不清　牛肉麵店老闆痛心怒提告

可怕長脖鳥貼窗偷窺！　照鏡子嚇歪屋內人XD

重新橋「區間測速」更安全？　騎士打臉實測：跟不上車流

老師遠距上課抽考問題　學生答題Lag斷線超無言

比特犬疑遭下藥吐血！　飼主怒開6萬懸賞金抓兇手

大專校院周邊餐廳抽檢　近8成衛生安全管理不合格

公衛學者：1～5月台灣超額死亡3187例　估「376人感染死亡未通報」

無敵星失效！隔1月二次確診　醫護「篩檢站不能拿藥」妹子傻了

今年第一顆超級滿月！又大又圓好療癒　天文迷驚嘆像「電影特效」

產後3天「請隊友幫孩換尿布」　婆婆秒喊1句！人妻們全怒：有病

陸檢出台灣白帶魚「外包裝有新冠病毒」！　防檢局坦言不會特別去驗

康復卻不敢內用！一票苦主嘆「1場所更容易確診」：真的可怕

罕見0人錄取！台首大申請入學「分發率0％」寫紀錄

開放親友接送入境旅客首日　桃園機場運作順暢

台灣白帶魚「驗出新冠陽性」禁輸陸1週！農委會：應提完整科學依據

店員遭挖眼住院19天「惡男輕判5年」　是否上訴...檢方說話了

說1句對不起就匯1萬元！　狄志為「妙招」讓老婆秒消氣

觀光業請命：明訂解封時程表　雄獅、鳳凰佈局多角化營運

大專校院周邊餐廳抽檢　近8成衛生安全管理不合格

10歲聾啞童跌入8層樓深井　受困4天與毒蛇為伍！動員500人救出來了

迪麗熱巴換「超樸素運動服」直播美成天仙！　網：時尚完成度在臉

工程師年薪250萬「揭背後壓力」淚：女兒不認識我！網1職業勸轉行

5月平板熱銷榜出爐！萬元出頭CP值機款最受歡迎

公衛學者：1～5月台灣超額死亡3187例　估「376人感染死亡未通報」

最新報告：北韓去年「砸190億」發展核武　準備重啟核試驗

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

生活熱門新聞

砸壞魯夫模型　老公考海賊王10題：答對就原諒妳

BA.4、BA.5讓群體免疫失效　醫曝原因

女大生「穿太清涼」！警假盤查真搭訕　私訊截圖曝

老婆挖10年前MP4　見「前女友私密照」人夫挫爆

醫示警：BA.4、BA.5已經進入社區

同事臨時休1週！單身妹被逼銷假上班氣炸

「長一條尾巴」移動快！鋒面幾乎觸陸　開始下雨了

冷凍水餃哪牌最強？網友一面倒推「這家」

台大醫開刀4人3確診只1人通報：群體免疫不遠了

四叉貓正職是什麼？　本人鬆口了

石斑含禁藥「源頭3場未檢驗」還要國人吞！

「日本大學迎新」震撼台大生：都這麼淫亂嗎？

最後一波梅雨！鋒面接近中　今明全台變天大雨熱區曝

2022下半年「這生肖」正偏財兩旺

更多熱門

相關新聞

BA.4、BA.5不會只像小感冒　1族群最危險

BA.4、BA.5不會只像小感冒　1族群最危險

英國可能正處於BA.4及BA.5感染潮的開端，且實驗數據顯示，這些Omicron亞變種可能較原始版本更加危險，更容易感染肺部組織，類似Alpha及Delta病毒，不會只像是普通感冒。外媒分析，英國疫苗接種率高，新一波爆發不會使疫情「打掉重練」，但未接種疫苗者依然危險，並建議接種第4劑疫苗，在第3劑帶來的免疫力消退之際補充防護力。

德確診比「過去2年同期還高」！外媒酸：誰在乎？

德確診比「過去2年同期還高」！外媒酸：誰在乎？

疫情燒高官！　4部會首長、25立委、5縣市長都確診

疫情燒高官！　4部會首長、25立委、5縣市長都確診

迎55億補助+免三劑令！旅行業信心增

迎55億補助+免三劑令！旅行業信心增

北市確診亡者火化指引曝　「可看、可告別，還有家屬專線」　

北市確診亡者火化指引曝　「可看、可告別，還有家屬專線」　

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫確診陽性篩檢站Dcard

讀者迴響

熱門新聞

女大生下體塞「這顆」痛到凍未條　醫嚇：臭爆

綜藝巨星積欠6億債務　不幸癌逝還欠一半沒還

BTS宣布「暫時中斷團體活動」

砸壞魯夫模型　老公考海賊王10題：答對就原諒妳

BA.4、BA.5讓群體免疫失效　醫曝原因

本本認「與洛克交往過」！　揭分手原因：還有債務糾紛

即／花蓮軒轅派出所1警開槍自轟

汪建民躲債失聯「憔悴探視失智母」！

女大生「穿太清涼」！警假盤查真搭訕　私訊截圖曝

吸金24億落跑　千禧集團執行長下場曝

老婆挖10年前MP4　見「前女友私密照」人夫挫爆

醫示警：BA.4、BA.5已經進入社區

盤查女大生「為何穿那麼清涼」　無聊警下場慘了

遊樂園「大擺錘」空中解體　3男童被噴飛

「最高領3萬」青年就業獎勵明天啟動　一表看懂4大青年紓困計畫

更多

最夯影音

更多
想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁

想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁
奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

媽蛤蠣放整晚隔天飄臭味 兒看見順手拿刀敲碗超渡

媽蛤蠣放整晚隔天飄臭味 兒看見順手拿刀敲碗超渡

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面