無敵星失效！隔1月二次確診　醫護「篩檢站不能拿藥」妹子傻了

▲原PO二度確診，去篩檢站卻得到「只能視訊看診」的回答。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

現在已確診過、康復且解隔的人，被形容為「無敵星星」，卻有一位「無敵星星」發文，說自己出關快1個月又出現症狀，篩了一下發現是陽性，就趕快前往附近篩檢站想拿藥。沒想到，醫護人員卻表示她只能視訊看診、不能拿藥，不禁直呼「第二次確診的人，沒人權是嗎……想吃個藥這麼難嗎？」

一位女網友11日在Dcard發文「二次確診不能至篩檢站拿藥」，說她上個月15號曾確診，PCR陽性後隔離7天出關，隔不到一個月，前幾天喉嚨痛、發燒，一篩發現居然兩條線，就趕快找了附近的篩檢站，「印象中，現在快篩陽等於確診，可以直接到篩檢站給醫生看然後拿藥。」

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在篩檢站排了很久，好不容易等到她，卻發現自己沒帶到快篩，就打算回家拿了再跑一趟，順便先確認，「我是第二次確診，能不能來看診拿藥？」沒想到醫護人員就回答，「不行，三個月內本來就會陰陰陽陽的」，就算有症狀也只能視訊看診。

▲醫護表示，確診康復者在3個月內，本來就可能「陰陰陽陽的」。（示意圖／記者吳康瑋攝）

原PO就覺得很奇怪，「目前也都沒看到二次確診的特別規定」，也沒說有症狀不能到篩檢站拿藥。就在她要走的時候，剛好看到領藥處有醫生，就過去再確認一次，「醫生的回答更令我傻眼了，醫生說『妳快篩陽就是確診，妳不能出來啊』」，但明明現場就有專門給快篩陽排隊的動線設計。

於是她回家後馬上打1922，「1922的回答是說，五月是第1次，現在是第2次，他們不能因為我確診過，就不幫我看診」，而且因為無法確定原PO是不是重複感染，1922的人也覺得，她無法看診拿藥很奇怪。後來她是打診所電話，「診所說我不符合視訊看診，要直接到現場看診，終於讓我拿到藥了。」