國2西向3輛車追撞　全線封閉車流紫爆...疑未保持距離釀禍

▲國道2號西向2.2K處，今（15）日上午10時發生3輛車追撞意外，導致西向車道全部封閉。（圖／翻攝自1968官網）

記者沈繼昌／桃園報導

國道2號今天上午10時許，西向2.2K處發生3輛車追撞意外，國道警察指出，疑似小貨車未保持安距離追撞前方另一輛小貨車與廂型車，3輛車占用內側、外側與輔助車道，國道警方據報後趕往處理，其中肇事小貨車駕駛腳部輕傷已送醫治療，其餘駕駛並無大礙，這起意外也造成西向後方嚴重回堵數公里，目前已排除，現場已恢復正常速限。

▲國道2號西向2.2K處，今（15）日上午10時發生3輛車追撞意外，導致西向車道全部封，警方在現場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國道一大隊指出，14日上午10時25分，國道2號西向2.2K處，有3輛車追撞事故，現場2車道加2輔助車道，共3輛車占用內側、外側車道與輔助外側車道，警方立即派遣巡邏車前往處理，並通知交控中心、緩撞車、救護車到場協助。

▲國道2號西向2.2K處，今（15）日上午10時發生3輛車追撞意外，導致西向車道全部封，小貨車車頭嚴重毀損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局救護車在現場檢傷，初步回報小貨車駕駛腳部輕傷，國道員警則在事故現場後方協助疏導車流，其中小貨車駕駛受傷後已送往部立桃園醫院治療，其餘另一輛小貨車與廂型車駕駛則無大礙。

警方初步調查，事故主因是小貨車未保持行車安全距離以致追撞前方車輛釀禍，這起事故造成西向幾乎全部封閉，警方排除現場後已慢慢消化回堵車流，至於事故原因仍在調查釐清中。

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