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「台灣石斑含禁藥」遭陸封殺！農委會急驗「源頭3漁場」結果出爐

▲▼ 石斑魚,北京菜市場,水產,賣魚 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲漁業署表示，3家源頭都沒有違法用藥。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者許展溢／台北報導

6月10日中國大陸海關總署通報台灣輸大陸石斑魚檢出（還原性）結晶紫，為釐清業者是否違法使用藥物及確保國人食用安全，漁業署今（15日）表示，與地方政府對受通報的2艘活魚運搬漁船於系統登載其3場來源養殖場追查，3場養殖戶均表示並無供貨；其中1場養殖戶為釐清原因採檢送驗孔雀綠、結晶紫、四環黴素等動物用藥品，抽驗結果未查有違法使用藥物情事。

漁業署指出，已持續與地方政府就可能其他來源養殖場持續追蹤調查，現正與地方政府追查該2船同航次11場養殖場魚貨來源，並採取貨源移動管制及採樣送驗，以及檢視供應鏈各環節，以釐清本案情，並將儘速對外說明；倘查案內活魚運搬漁船及養殖場有違反相關規定，將依法裁處。

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漁業署表示，石斑魚為我國極為重要的養殖產業，與國內相關養殖業者都非常重視生產石斑魚的品質，近年來與防檢局、地方政府共同攜手，致力於正確用藥宣導、未上市產地監測等，對放養量申報係運用高科技航拍輔以衛星影像，110年申查報逾91%，均納入市售抽驗藥檢母數納管，使近年來市場上石斑魚已鮮少檢出用藥不合格情事。

漁業署提到，將持續調查本案，釐清可能問題環節所在，另如國內查明業者確有違法使用藥物或其他不合規定情事，後續亦將依規定查處，以確保我國石斑魚品質。漁業署進一步強調，為確保食魚安全，我國養殖魚未上市前，均辦理未上市水產品產地監測，未來將持續辦理，並擴大辦理用藥管理教育訓練，並配合產地聘用水產獸醫師駐診服務。

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