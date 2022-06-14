國3北上桃園路段火燒車　2人及時逃生...小貨車燒成廢鐵

記者沈繼昌／桃園報導

國道3號桃園大溪路段今（15）日上午，1輛小貨車行經北上61.3K處路段時不知何故突然起火，陳姓駕駛與同行男子驚覺不對進趕緊下車查看，小貨車瞬間引發大火，所幸2人及時逃離未受傷，桃園市政府消防局圳頂分隊立即派員搶救，僅花費3分鐘順利撲滅火勢，但小貨車已燒成廢鐵，起火原因仍由消防局火場鑑識科人員調查釐清。

▲國道3號桃園北上61.3K處，今（15）日上午9時15分發生小貨車火燒車意外，消防人員趕往現場撲救火勢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國道3號桃園北上61.3K處，今（15）日上午9時15分發生小貨車火燒車意外，消防人員在現場撲救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局指出，陳姓男子今天上午9時駕駛小貨車搭載一堆冷氣電壓器北上，同行還有另一名男子，行經國3北上61.3公里大溪路段時，小貨車引擎冒出濃煙，陳男趕緊將小貨車停在路肩處下車查看，隨即小火車竄出大火，桃園市消防局據報後派出消防車3輛、救護車1輛與10名消防人員到場。

▲國道3號桃園北上61.3K處，今（15）日上午9時15分發生小貨車火燒車意外，消防人員趕往現場撲救，小貨車已燒成廢鐵。（圖／記者沈繼昌翻攝）

消防人員花費不到3分鐘隨即撲滅小貨車火勢，但小貨車已燒成一堆廢鐵，所幸陳姓駕駛與同行男子及時下車免於被波及；國道六隊表示，這起火燒車意外造成北上堵車，所幸消防人員與國道警方處理迅速，除無人員受困外，警方協助排意外，沒有造成更大的危險。

▲國道3號桃園北上61.3K處，今（15）日上午9時15分發生小貨車火燒車意外，消防人員3分鐘撲滅火勢，現場殘火處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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