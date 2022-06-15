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社會 社會焦點 保障人權

輔大女遭警搭訕非個案　分局同事私訊感謝「幫我們清理門戶」

記者陳以昇／新北報導

輔大女學生在2019年就學期間，深夜遇轄區警員盤查「穿那麼清涼是要去哪裡」，藉機搭訕事後還私訊「當個朋友」，警員事後也被懲處，女學生將事件曝光後，疑似新莊分局這名警察的同事私訊給她「在我們分局風評很差」、「妳也不是第一個檢舉」、「幫我們清理門戶」、「我代替全新莊分局對妳說謝謝」。

▲▼女大生在自己IG限動貼出疑似警員同事私訊給她 。（圖／翻攝自直男行為研究社）

▲女大生在自己IG限動貼出疑似警員同事私訊給她 。（圖／翻攝自直男行為研究社）

▼疑似警員同事私訊她，指出這名警員「風評很差」 。（圖／翻攝自直男行為研究社）

▲▼女大生在自己IG限動貼出疑似警員同事私訊給她 。（圖／翻攝自直男行為研究社）

這名女學生在自己的IG限時動態指出，新莊分局回應中，警員是在「言談中得知IG化名，並事後私下以IG帳號傳訊」，她反駁分局說法，表示化名是2019年12月才算命取的，事發時間是2019年8月6日，哪來聊天知道我的IG化名，推測警員透過本名查到臉書，臉書又能連動IG功能，找到我的IG再私訊。

▼女大生在自己IG限動貼出疑似警員同事私訊給她 。（圖／翻攝自直男行為研究社）

▲▼女大生在自己IG限動貼出疑似警員同事私訊給她 。（圖／翻攝自直男行為研究社）

新莊分局發聲明：「該案係屬3年前發生之個案，該名員警當時因深夜見一女子穿著單薄走於路上，基於該處係學生活動區，故前往關心。經查，該名員警未使用公務資訊電腦查詢個資，僅簡易核對證件便放行；另言談中得知IG化名，並事後私下以IG帳號傳訊，衍生社會不良觀感之行為，仍有疏失，本分局已核予申誡處分在案，並要求該單位主管個別加強輔導。」

目前這名警員已經調離輔大轄區派出所，據現在服務的派出所所長表示，經過分局督察組長親自指導後，對於巡邏盤查方式已經改善許多，現在也有穩定交往的女朋友，分局也做出懲處，希望外界可以給警察工作多一點鼓勵。

▼女大生駁斥新莊分局回應 。（圖／翻攝自直男行為研究社）

▲▼女大生在自己IG限動貼出疑似警員同事私訊給她 。（圖／翻攝自直男行為研究社）

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