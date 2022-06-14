立陶宛今年秋天在台設處　外交部：盼儘速完成設立

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

立陶宛經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜（Jovita Neliupšienė）率團訪台深化雙邊經貿合作之際，該部13日宣布，立國預計在今年秋天在台灣設立代表處。外交部發言人歐江安今（14日）在例行記者會表示，台立基於自由民主共享價值，互動日益密切友好，雙方均期盼立國駐台機構儘速完成設立。

歐江安今天說明，我國在去年11月18日設立駐立陶宛台灣代表處後，台立雙邊立即頻繁推動各項領域的交流合作，立陶宛政府也啟動內部修法程序，積極籌備在台灣設處事宜。我方於今年3月下旬收到立陶宛政府提送在台灣設立代表處申請文件，外交部隨即依照我國行政程序，迅速函覆同意立方設處；台立雙邊就此議題均持續密切溝通，一切進展順利。

歐江安表示，由於立陶宛經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜率領官員及重要科技企業領袖10人訪問團已於6月12日抵台，正展開為期4天的訪問，有關立陶宛在台灣設處的程期，宜由立陶宛方面答覆較妥適。外交部於明天（6月15日）下午舉行歡迎立陶宛經濟創新政務次長訪台的記者會。

歐江安表示，台灣與立陶宛是共享自由民主的堅實夥伴，上年10月我國中東歐三國經貿投資考察團訪問立陶宛，雙方持續在經貿、農業、醫衛、教育、科技及關鍵產業人才培訓等領域展開合作。我國經濟部陳政務次長也曾於5月率產官研各界人士赴立陶宛訪問，進行第一屆台立經濟部次長級諮商會議及參加相關活動；台立基於自由民主共享價值，互動日益密切友好。

歐江安補充，台灣與立陶宛雙方均期盼立國駐台機構儘速完成設立，以利雙邊各項領域的交流合作可以更加速推動。