鴨店紅牌嘿咻女客戶偷拍性愛片　被抓包竟推她室友撞牆下場出爐

▲男模店紅牌偷拍女客被抓到，在爭執衝突過程中，一把推女子去撞牆。（圖／123RF）

記者劉昌松／台北報導

在知名男模店擔任公關的黃姓男子，去年2度偷拍和許姓女熟客性交易過程，被當場抓包，被許女要求刪除而發生爭執，許女的鄭姓女室友上前勸架，反被黃男一把推去撞牆，導致頭部挫傷，黃男事後還控告接獲通知趕到的章姓男子逼他下跪簽本票，台北地檢署依妨害秘密等罪起訴黃男，章男則因罪嫌不足，獲不起訴。

起訴指出，25歲的黃男2021年2月11日下午3點多，被許女包出場，到台北市中山區的樂居微風Hotel發生性行為，黃男趁機錄下2人性愛片，許女完事後自己搭計程車離開；10月3日晚上8點半左右，黃男受邀前往許女位於大安區住處，又趁許女去上廁所時，偷偷把手機放在化妝台上，開啟錄影功能，開始竊錄2人在房內的非公開活動。

這此許女對黃男的舉動起疑，質疑黃男為何偷拍，並要求刪除影片，雙方發生爭執，許女的鄭姓女室友見狀上前勸架，卻被黃男直接推去撞牆，鄭女的頭、右小腿、左膝分別受到淤挫傷，2女敵不過黃，另外找來章姓男子助陣，才終於壓制住整個場面。

事後許女、鄭女分別控告黃男妨害秘密、傷害等罪，被檢察官提起公訴，黃男則反控後來到場的章男強逼他下跪，簽本票，要求他道歉等等涉嫌妨害自由強制等罪，但因查無相關犯罪事證，檢察官因此處分不起訴章男。