拜登承諾移民擁有安全尊嚴　外交部：尋求拉美合作機會

▲美國總統拜登。（資料照／路透）

記者呂晏慈／台北報導

美國總統拜登在6月8日在洛杉磯主持第九屆「美洲高峰會」期間宣布發起「美洲經濟繁榮夥伴關係」（Americas Partnership for Economic Prosperity）倡議，強化疫後經濟復甦、加強投資、供應鏈韌性及潔淨能源就業等；外交部發言人歐江安今（14日）表示，外交部一向關注我國在拉丁美洲各友邦的國家發展，對於此次峰會情況也有密切掌握，並將持續尋求與美國擴大在拉美地區的合作機會。

歐江安今天在例行記者會說，近年來台美在拉丁美洲及加勒比海地區合作密切，雙方在「全球合作暨訓練架構」（GCTF）下，曾於瓜地馬拉、聖克里斯多福及尼維斯分別就數位工具抗疫及氣候智慧農業等議題舉辦研討會。未來台灣將在既有良好基礎上，持續與美國等理念相近國家緊密合作，尋求拓展在拉丁美洲及加勒比海地區有關糧食安全、經濟復甦、婦女賦權、氣候韌性、永續發展等工作，共同促進友邦的社經發展，同時進一步深化台美的全球合作夥伴關係。

此外，對於美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）13日在盧森堡與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪會晤，歐江安今天說明，外交部一向密切關注美國與中國高層互動情形；由於台美之間互信良好，溝通管道暢通，因此針對這次美中會談，美方在事前已告知我方，並在會談後第一時間即向我方簡報會談情形，但基於台美雙方慣例及默契，相關細節外交部不便對外說明。

另對於媒體報導，我國國安高層將於下週訪美進行台美國安高層對話一事，歐江安表示，台美間有許多雙邊對話機制，溝通管道順暢密切，互信良好；但針對特定對話的具體細節，基於台美雙方慣例及默契，外交部不作評論。台美將在既有的深厚基礎上，持續深化夥伴關係。