2款「純喫茶icash2.0」來了！包裝完美縮小超Q　超商限量開賣

▲7-11開賣限量純喫茶icash2.0。（圖／愛金卡公司提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

沒買到真的會後悔啦！1993年上市的統一純喫茶，是全世界第一瓶冷藏紙盒包裝茶，至今已熱賣近30年，而現在純喫茶縮小變成超可愛icash2.0，共有綠茶及紅茶款，外包裝神還原，簡直可愛到爆炸，即日起快衝超商買回家了。

愛金卡公司這次直接將純喫茶變成「純喫茶icash2.0」，分為紅茶及綠茶2種經典款式，特別將原尺寸等比例縮小，外包裝完美複製，連打開盒蓋的手勢示意圖也完整呈現，每個細節都可愛到不行，即日起於7-11全門市能買到綠茶款，如果想要一次收集紅、綠茶款，則可至7-11購物中心及博客來官網訂購。

▲雖然純喫茶縮小了，但細節一點都不馬乎。



▲最經典的打開盒蓋手勢示意圖一樣完整呈現。



為慶祝純喫茶icash2.0上市，即日起至2023/5/31止，凡於活動網頁登錄「純喫茶icash2.0」卡號及基本資料，並持登錄之「純喫茶icash2.0」至7-11門市購買活動指定飲品，購買1瓶即可集1點，集滿10點即可兌換純喫茶指定飲品1瓶，拿純喫茶買純喫茶超划算。

IKEA針對會員推出新活動，即日起至7／31止，只要加入IKEA LINE官方帳號，並升級數位宜家卡參加集點活動，每天「不限金額消費」可獲得1點，3款限量萌禮全部很有看頭，包含集滿2點就能兌換的「IKEA黃色購物袋造型零錢包」，將經典IKEA購物袋縮小，搭配藍黃配色與IKEA標誌刺繡提把，還有貼心吊鍊設計能掛在包包上當小掛飾。

▲IKEA黃色購物袋變身超可愛迷你零錢包。（圖／IKEA提供，下同）



▲IKEA獨家設計3D立體鯊魚悠遊卡，掛在包包上超吸睛。

集滿3點則能換到造型零錢包，加上因疫情特別設計的「IKEA獨家設計卡片噴霧瓶」，噴霧瓶上印有可愛有活力的IKEA人氣小熊，還有掛鉤設計方便隨身攜帶，想到時噴一噴，清潔雙手好容易。集滿5點就能將全3款萌禮一起帶回家，除了上述2款之外，還有人氣BLÅHAJ鯊魚等比縮小的「IKEA獨家設計3D立體鯊魚悠遊卡」。