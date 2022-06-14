免衝市場！超商變身水果店　首度開賣「比臉大芒果、13公斤大西瓜」

▲7-11化身新鮮水果店，可以一次買到「比臉大芒果、13公斤大西瓜」。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

免去菜市場！就有超商首度開賣高品質新鮮水果，本月主打正值產季的「夏日3大水果天王」，像是來自花蓮的13公斤大西瓜、鳳梨界新寵台農16號鳳梨以及比臉還大的芒果等，另外還有販售小規格切片水果，愛文芒果切片、甘草芭樂或雙色奇異果切片通通都有，衝一趟超商就能買齊。

7-11即日起於「i預購」平台開賣夏季必吃的3大水果天王：西瓜、鳳梨、芒果，共有單入或多入數禮盒等規格，可直接至網站購買或透過門市「i划算」群組下單預購。其中「台農16號鳳梨」嚴選來自台南山上區專區栽培果，果肉纖細、香甜多汁。

▲門市能買到多款水果切片。



來自屏東高樹的「金煌芒果」個頭相較一般芒果來的碩大，滿滿果肉吃起來超滿足；「愛文芒果」嚴選外銷等級規格，外皮艷紅，每顆果實粒粒飽滿，並首度引進整顆來自花蓮有國宴瓜之稱的「紅肉大西瓜」，肉質超多汁，還有「新蘭黃肉西瓜」，果肉橙黃、滋味鮮甜。

除了i預購可以買到各種當季水果之外，7-11門市也有販售個人化小規格切片水果、整顆販售的原果商品，像是愛文芒果切片、西瓜鑽石杯、富士蘋果袋、甘草芭樂或雙色奇異果切片等，方便小家庭或單身族購買。

▲「厚Q楊枝甘露」、「芒芒杏福甘露」僅有1配料不一樣。（圖／拾覺SEEJOY TEA提供，下同）

台中人氣打卡手搖飲「拾覺SEEJOY TEA」終於等來「芒果季」，這次共有4款全新芒果限定手搖杯，首推「厚Q楊枝甘露」、「芒芒杏福甘露」，2杯飲品皆選用香甜芒果冰沙搭配濃厚椰奶，接著層層堆疊新鮮芒果果粒、彈牙QQ粉條、荔枝椰果，接著分別放進蜂蜜檸檬凍及杏仁凍，每口都像在喝港式甜品。

▲芒果乳酪芝芝、芒果果粒茶都吸得到滿滿芒果果肉、蜂蜜檸檬凍。

再來是「芒果乳酪芝芝」，以芒果冰沙結合紐西蘭乳酪奶蓋，同樣吃得到新鮮芒果果肉、蜂蜜檸檬凍，而喜歡清爽系列的則不能錯過「芒果果粒茶」，特意以高山茶作為基底，搭配新鮮芒果果粒、手工蜂蜜檸檬凍，即日起就能在全門市喝到。