　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

免衝市場！超商變身水果店　首度開賣「比臉大芒果、13公斤大西瓜」

▲▼超商化身新鮮水果店！比臉大芒果、13公斤大西瓜一次買。（圖／7-11提供）

▲7-11化身新鮮水果店，可以一次買到「比臉大芒果、13公斤大西瓜」。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

免去菜市場！就有超商首度開賣高品質新鮮水果，本月主打正值產季的「夏日3大水果天王」，像是來自花蓮的13公斤大西瓜、鳳梨界新寵台農16號鳳梨以及比臉還大的芒果等，另外還有販售小規格切片水果，愛文芒果切片、甘草芭樂或雙色奇異果切片通通都有，衝一趟超商就能買齊。

7-11即日起於「i預購」平台開賣夏季必吃的3大水果天王：西瓜、鳳梨、芒果，共有單入或多入數禮盒等規格，可直接至網站購買或透過門市「i划算」群組下單預購。其中「台農16號鳳梨」嚴選來自台南山上區專區栽培果，果肉纖細、香甜多汁。

▲▼超商化身新鮮水果店！比臉大芒果、13公斤大西瓜一次買。（圖／7-11提供）

▲門市能買到多款水果切片。

來自屏東高樹的「金煌芒果」個頭相較一般芒果來的碩大，滿滿果肉吃起來超滿足；「愛文芒果」嚴選外銷等級規格，外皮艷紅，每顆果實粒粒飽滿，並首度引進整顆來自花蓮有國宴瓜之稱的「紅肉大西瓜」，肉質超多汁，還有「新蘭黃肉西瓜」，果肉橙黃、滋味鮮甜。

除了i預購可以買到各種當季水果之外，7-11門市也有販售個人化小規格切片水果、整顆販售的原果商品，像是愛文芒果切片、西瓜鑽石杯、富士蘋果袋、甘草芭樂或雙色奇異果切片等，方便小家庭或單身族購買。

▲▼拾覺SEEJOY TEA「芒果季」開喝。（圖／拾覺SEEJOY TEA提供）

▲「厚Q楊枝甘露」、「芒芒杏福甘露」僅有1配料不一樣。（圖／拾覺SEEJOY TEA提供，下同）

台中人氣打卡手搖飲「拾覺SEEJOY TEA」終於等來「芒果季」，這次共有4款全新芒果限定手搖杯，首推「厚Q楊枝甘露」、「芒芒杏福甘露」，2杯飲品皆選用香甜芒果冰沙搭配濃厚椰奶，接著層層堆疊新鮮芒果果粒、彈牙QQ粉條、荔枝椰果，接著分別放進蜂蜜檸檬凍及杏仁凍，每口都像在喝港式甜品。

▲▼拾覺SEEJOY TEA「芒果季」開喝。（圖／拾覺SEEJOY TEA提供）

▲芒果乳酪芝芝、芒果果粒茶都吸得到滿滿芒果果肉、蜂蜜檸檬凍。

再來是「芒果乳酪芝芝」，以芒果冰沙結合紐西蘭乳酪奶蓋，同樣吃得到新鮮芒果果肉、蜂蜜檸檬凍，而喜歡清爽系列的則不能錯過「芒果果粒茶」，特意以高山茶作為基底，搭配新鮮芒果果粒、手工蜂蜜檸檬凍，即日起就能在全門市喝到。

►免跟團，一秒到日本！溪頭妖怪村飯店打折了

ET快訊
快訊／蘋果新聞網「大量解僱計畫」 　裁員280人
iPhone 14系列實機模型曝光！　鏡頭更凸、迎來大升級
批台北讚上海被罵！金湯力真的滾了　亮搭車照曝目的地
有症狀卻快篩陰？　醫揪「說明書最大錯誤」
快訊／國王4人被隔離！　湯瑪士決勝G5無法上陣
雞排妹自爆抽脂「做壞了」　醫美診所怒提告...結果出爐
陳美鳳一見他激動相擁！　張晨光悄回台近照曝

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

免衝市場！超商變身水果店　首度開賣「比臉大芒果、13公斤大西瓜」

你用對面膜了嗎？「黑科技面膜」曝光不能說的秘密

先筆記！超商連2天「指定美式、拿鐵買2送2」　不限冰熱爽喝　

2款「純喫茶icash2.0」來了！包裝完美縮小超Q　超商限量開賣

孩子嘴開、常打呼恐是小下巴　牙醫師籲：應及早治療

賣場電動牙刷賣翻！牙醫揭三特點：小刷頭、力道偵測、旋轉震動護牙清潔一次完成

超商限定！薄多義「7款聯名美食」來了　24小時爽吃燉飯、披薩

【廣編】日本人氣品牌年銷售近千萬袋　可果美取得「日東紅茶」獨家代理權

養寵清潔民調出爐！Dyson V12與V15滿足毛拔麻需求　近九成網友點頭想買

成功狂甩12kg　逆轉人生擔任台啤總經理

蟑螂起飛！2兒子尖叫　爸喝斥下秒正面對決嚇歪

她英文只會說到數字12　澳洲工作薪水爽翻4倍

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

孫騎車雙載「高速過彎」　嬤大法師後仰重摔超驚險

高冷柴見媽受傷「伸手想呼呼」　 心疼樣惹人淚...網讚：沒有白養

舞痴們「古怪舞姿」老師頭好痛　《上流戰爭》演員「ㄈ字舞」大跳反XD

王心凌挑戰Rap飆草東《山海》　「甜美是我的特色，不是包袱」

酒駕不想吹！摀耳衝回家摔跤　馬尾女惱羞控警「闖民宅酒測」

入境3＋4要同地點住8天　柯文哲：又一個白痴政策

貪吃貓躲桌旁偷骨頭還哈氣嘶人　媽訓斥秒露「超萌無辜臉」：不4偶

免衝市場！超商變身水果店　首度開賣「比臉大芒果、13公斤大西瓜」

你用對面膜了嗎？「黑科技面膜」曝光不能說的秘密

先筆記！超商連2天「指定美式、拿鐵買2送2」　不限冰熱爽喝　

2款「純喫茶icash2.0」來了！包裝完美縮小超Q　超商限量開賣

孩子嘴開、常打呼恐是小下巴　牙醫師籲：應及早治療

賣場電動牙刷賣翻！牙醫揭三特點：小刷頭、力道偵測、旋轉震動護牙清潔一次完成

超商限定！薄多義「7款聯名美食」來了　24小時爽吃燉飯、披薩

【廣編】日本人氣品牌年銷售近千萬袋　可果美取得「日東紅茶」獨家代理權

養寵清潔民調出爐！Dyson V12與V15滿足毛拔麻需求　近九成網友點頭想買

成功狂甩12kg　逆轉人生擔任台啤總經理

22歲甜美照服員正面曝！喜歡和老人互動　公嬤搶著要她當孫媳婦

帕運國手方振宇加拿大國際賽擊敗頭號種子　勇奪本季首金

雲峰飛彈量產可以打到北京惹議　游錫堃改口：和平大家才會幸福

以為更年期！她48歲「自然懷孕」生下第3胎　距上次懷孕差22年　

「蘋果新聞網」8月裁員280人　北市勞動局已收到大量解僱計畫書

國2西向3輛車追撞　全線封閉車流紫爆...疑未保持距離釀禍

敲碗成功！地獄展「夜間場」時間曝　南美館曬佛經：莫驚慌

癲癇發作！男失蹤3天　躺水門溪床幸運獲救...只剩口鼻露出水中

平日Buffet午晚餐都「買一送一」　台北老爺年中慶優惠連推15天

南韓貨車司機罷工燒到半導體　三星中國晶片生產受波及

2姪兒狂噴「姑姑一定嫁不出去」 童語爆笑出賣：很兇又不穿內衣

消費熱門新聞

賣場電動牙刷賣翻！牙醫揭三特點

超商限時2天指定美式、拿鐵買2送2

石斑魚被禁價格恐調價！賣場說話了

刮鬍刀一組用一年要買趁現在

孩子睡覺常打呼？恐是小下巴症狀

美式賣場CP值爆表補給品瘋囤貨！

超商獨家開賣「日本超夯抹茶冰淇淋」

超商獨賣限量2款「純喫茶icash2.0」

「黑科技面膜」曝光不能說的秘密

夾雙層肉排！最新雙起士霸王堡來了

超商「大杯拿鐵免費升級」剩4天

「8大速食店」最新優惠懶人包！

外送最夯「10大手搖飲」排行出爐

格蘭路思獻上雪莉單桶印象「3D線上藝廊」

更多熱門

相關新聞

超商獨家開賣「GODIVA最新雪糕口味」

超商獨家開賣「GODIVA最新雪糕口味」

天氣熱一定要吃冰！就有超商將於6/15起獨家開賣限量「GODIVA最新雪糕口味」，採用黃金比例研發經典72%高濃度黑巧克力口味，雪糕外皮以72%可可含量的高濃度黑巧克力製成，再裹上杏仁、可可碎粒，咬下就是超濃郁的流心巧克力醬，GODIVA粉絲絕對不能錯過。

超商獨賣限量2款「純喫茶icash2.0」

超商獨賣限量2款「純喫茶icash2.0」

超商獨家開賣「薄多義7款聯名美食」

超商獨家開賣「薄多義7款聯名美食」

超商獨家開賣「日本超夯抹茶冰淇淋」

超商獨家開賣「日本超夯抹茶冰淇淋」

超商限定！11款限量白爛貓周邊來了

超商限定！11款限量白爛貓周邊來了

關鍵字：

超商新品水果

讀者迴響

熱門新聞

夫結紮7年！人妻驗孕竟2條線：我沒有　真相曝光

邵雨薇突公開婚紗照！網狂刷恭喜

辣模參加極樂趴　只穿內衣詭異墜8樓

鳳梨爆秘書「每晚尋歡至少5次」！

即／26歲國道警避車彎舉槍自戕！命危搶救中

「啪啪啪黃金公式」曝光　網驚：會精盡人亡

曹格、吳速玲爆分居3個月直擊！

張蘭公開6歲孫子長相！網驚：也太帥

年提告逾800案被盯上　林義傑從受害者淪著作權蟑螂

冷凍水餃哪牌最強？網友一面倒推「這家」

深夜紅燈迴轉…長庚醫被攔！員警「2句話」讓他淚崩

民進黨「新北市長」人選曝！　英蘇默契鎖定他對決侯友宜

妹子快篩　紅線「不在C也不在T」傻了

確診人妻濫用「漂白水消毒」恐致命　醫秒阻止：會致命

傳播力增30%！BA.4、BA.5侵台「8大QA一次看」

更多

最夯影音

更多
蟑螂起飛！2兒子尖叫　爸喝斥下秒正面對決嚇歪

蟑螂起飛！2兒子尖叫　爸喝斥下秒正面對決嚇歪
她英文只會說到數字12　澳洲工作薪水爽翻4倍

她英文只會說到數字12　澳洲工作薪水爽翻4倍

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

孫騎車雙載「高速過彎」　嬤大法師後仰重摔超驚險

孫騎車雙載「高速過彎」　嬤大法師後仰重摔超驚險

高冷柴見媽受傷「伸手想呼呼」　 心疼樣惹人淚...網讚：沒有白養

高冷柴見媽受傷「伸手想呼呼」　 心疼樣惹人淚...網讚：沒有白養

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面