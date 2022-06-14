騎士「後照鏡比臉大」驚呆他　網笑翻：各大山路彎道均有販售

記者黃翊婷／綜合報導

一名送貨員在臉書PO文分享，13日在台中遇到一名機車騎士，對方的後照鏡幾乎比臉還大，讓他忍不住多看了幾眼，「我是隔一個車道拍的，如果近拍會很大片」。文章公開之後引來網友按讚熱議，大家紛紛留言調侃，「這個解析度高，高清畫面，有8K哦」、「各大山路轉彎處均有販售」、「拔下來都可以當武器了」。

▲原PO隔著一個車道拍照，還是覺得騎士的後照鏡很大。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中分享一張照片，只見一名機車騎士正在路口停等紅燈，後座還綁著一個大紙箱，但最吸引人注意的，是機車龍頭的超大後照鏡，遠遠看過去幾乎比臉還大，讓他十分好奇，「這種後照鏡去哪裡買的？很少見到這麼大的後照鏡。」

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文章公開之後，吸引超過1800名網友按讚，大家也跟著留言調侃，「感覺視野很好」、「這個解析度高，高清畫面，有8K哦」、「各大山路轉彎處均有販售」、「拔下來都可以當武器了」、「我家路口的反光鏡怎麼跑到機車上了」、「這個在騎的時候，風阻應該很大」、「這要是遇到開遠燈的駕駛，會死人的吧」。

也有不少人猜測，那位機車騎士應該是買大貨車的照地鏡改裝，「就是大貨車的照地鏡改裝的啊」、「汽車材料行都有賣」、「噱頭十足，但後面車燈容易反射給旁邊車輛，也不是好辦法，請三思」。

雖然大多數人覺得騎士改裝後照鏡應該是為了看清楚路況，但其實不論是改裝後照鏡還是車燈，都要注意法規問題，若在路上被警察攔檢時發現頭燈以外的燈光、喇叭、排氣管或照後鏡等設備異常，可能會被依照《道路交通管理處罰條例》第16條開罰900元至1800元的罰鍰。