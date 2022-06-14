　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

女兒多重障礙+3歲智商！特殊症孩媽媽曝經歷淚謝：暖心人太多

▲母女（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲一名媽媽因為妥瑞氏兒看電影一事，有感而發分享自身經歷。（示意圖，非本文提及當事人／翻攝自pixabay）

實習記者廖翊慈／綜合報導

日前台北一名媽媽帶著患有妥瑞氏症的兒子去看電影，過程中孩子不斷發出「啾啾聲」，導致民眾罵聲連連，最終該名媽媽只能道歉並帶著兒子離場。事件在網路上造成熱議，也引起其他特殊兒母親的感慨。一名媽媽即在網路上分享自己照顧多重障礙女兒的經驗及想法，讓網友們相當感動。

該名媽媽育有一個多重障礙的女兒，看了這次事件後在臉書社團「爆廢公社」有感而發。她表示，自己有一個28歲的女兒，但因患有視障、智障、肢障、語障、過動、自閉、腦性麻痺、癲癇多重障礙，智商只有3歲，不過這名媽媽從不怨天尤人，「我從未覺得她是累贅，也不曾想利用她來博取大眾的同情，因為從我生下她到現在，受到社會大眾幫的忙太多、太暖心，我都不知道要如何報答。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

她分享以往遇過的一些暖心經驗，指自己住在新北市，而女兒平日都待在苗栗24小時的托育中心，等到假日時她會搭早上第一班火車下去接女兒回家，「因為她不會說話，情緒不穩時只能用哭鬧的方式，每次搭車時我都很擔心會吵到同車的乘客。」她並提供幾個安撫特殊兒的方法，「每次我都會準備吃的安撫她，如果她心情不好哭鬧時，我第一時間會帶她離開車廂。」

。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲該名媽媽表示，自己照顧女兒的路上遇到許多好人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

若是搭到區間車，該名媽媽就會先帶女兒到月台，等女兒的情緒平復後再搭下一班車；若搭的是莒光號的對號車，她則會帶女兒到兩節車廂的中間安撫。原PO表示，「有好幾次，都遇到車廂內的乘客特地跑出來問我是不是沒座位，表明要把位置讓給我和女兒，還有一次是列車長查票，看到我女兒在哭鬧，貼心的問我是不是她肚子餓了，還拿了一塊麵包給我女兒吃。」

這些暖心人的好意都讓她看在眼裡，暖在心中，「通車的日子持續了6年，從來沒有被為難過，反倒是一直有人在幫忙我們，我一輩子都不會忘記大家的暖心。」媽媽認為，「我知道我的孩子是特殊兒，知道她的情緒不穩，我不會因為她的狀況，就無限上綱要求所有人必須容忍她的情緒不穩。」她也補充說道，去公共區域時，她會先評估女兒適不適合去，會不會妨礙到他人，再做決定。

貼文吸引逾1200個讚，許多網友留言被她的遭遇感動，「偉大的媽媽，願你平安順心」、「台灣最美的風景同理心」、「感恩分享，沒錯人就是互相尊重的」、「堅強的媽媽，您辛苦了」、「小孩是幸福的，碰著了有智慧的媽媽，祝福您和小孩，因為養育特殊的小孩過程備感艱辛不是外人所能想像」。

▲原PO感慨自身經歷。（圖／翻攝自臉書）

▲原PO感慨自身經歷。（圖／翻攝自臉書）

►免跟團，一秒到日本！溪頭妖怪村飯店打折了

ET快訊
羅一鈞示警：BA.4、BA.5遲早進社區　估數月後出現疫情
快訊／高雄摩鐵有針孔！業者嗆「老闆是檢察官」　嫌犯落網
新冠口服藥禁忌！　羅一鈞示警：別和清冠一號一起吃
指揮中心4人確診　最新身體狀況曝
北、中部「明顯過高峰」　羅一鈞：預期南部疫情未來1週下降
福原愛害她被罵！　江宏傑美女姊姊忍1年委屈首發聲
快訊／2名40多歲男「無慢性病」　完成隔離治療後死亡
快訊／今本土+66119「僅1縣市破萬」　各縣市確診數公布
快訊／增123死！　今本土6萬6119例
LIVE／指揮中心再增三人確診　陳宗彥最新說明
柯文哲連喊11聲「我錯了」！　女議員罵到笑出來

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

雲林22歲男車禍大出血　台大雲林分院REBOA鬼門關前搶命

羅一鈞示警：BA.4、BA.5遲早進社區　估數月後出現疫情

阿公和外婆結婚過！她曝曲折家庭關係　網看傻：比八點檔更精彩

護染疫爆10症狀「別再宣傳無敵星星」　陳宗彥：事實呈現99.7%輕症

石斑含禁藥「源頭3場未檢驗」還要國人吞！　網喊「我OK你先吃」

賽諾菲GSK次世代疫苗臨床試驗佳　周志浩：經評估可行會納入考量

國旅團疫苗三劑令擬鬆綁　陳宗彥：傾向同意「會加強防護措施」

入境檢疫3+4明上路！　指揮中心「兩關卡」防BA.4、BA.5入侵社區

女兒多重障礙+3歲智商！特殊症孩媽媽曝經歷淚謝：暖心人太多

指揮中心病毒哪裡來？陳宗彥：現在已不進行疫調

蟑螂起飛！2兒子尖叫　爸喝斥下秒正面對決嚇歪

她英文只會說到數字12　澳洲工作薪水爽翻4倍

高冷柴見媽受傷「伸手想呼呼」　 心疼樣惹人淚...網讚：沒有白養

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

孫騎車雙載「高速過彎」　嬤大法師後仰重摔超驚險

舞痴們「古怪舞姿」老師頭好痛　《上流戰爭》演員「ㄈ字舞」大跳反XD

王心凌挑戰Rap飆草東《山海》　「甜美是我的特色，不是包袱」

酒駕不想吹！摀耳衝回家摔跤　馬尾女惱羞控警「闖民宅酒測」

入境3＋4要同地點住8天　柯文哲：又一個白痴政策

貪吃貓躲桌旁偷骨頭還哈氣嘶人　媽訓斥秒露「超萌無辜臉」：不4偶

雲林22歲男車禍大出血　台大雲林分院REBOA鬼門關前搶命

羅一鈞示警：BA.4、BA.5遲早進社區　估數月後出現疫情

阿公和外婆結婚過！她曝曲折家庭關係　網看傻：比八點檔更精彩

護染疫爆10症狀「別再宣傳無敵星星」　陳宗彥：事實呈現99.7%輕症

石斑含禁藥「源頭3場未檢驗」還要國人吞！　網喊「我OK你先吃」

賽諾菲GSK次世代疫苗臨床試驗佳　周志浩：經評估可行會納入考量

國旅團疫苗三劑令擬鬆綁　陳宗彥：傾向同意「會加強防護措施」

入境檢疫3+4明上路！　指揮中心「兩關卡」防BA.4、BA.5入侵社區

女兒多重障礙+3歲智商！特殊症孩媽媽曝經歷淚謝：暖心人太多

指揮中心病毒哪裡來？陳宗彥：現在已不進行疫調

快訊／摩鐵藏針孔！業者嗆「老闆是檢察官」　嫌犯是建築工人

天外飛來一箭！　婦人社區散步下眼皮被射穿急送醫

全城一心！　破20家商店提早店休進場挺攻城獅

詐團陸女問警員編號...台中警怒嗆：57088啦 　被罵5字經掛電話

加州高溫45.5度破紀錄！野火失控　千人緊急撤離

檢疫鬆綁華航7月起全新A321neo天天直飛東京羽田　第三季載客航班再增4成

43歲李孝利的天然凍齡哲學！出道超過20年　至今仍是性感傳奇

LIVE／新北高峰已過！單日增7857例　侯友宜說明最新疫情

雲林22歲男車禍大出血　台大雲林分院REBOA鬼門關前搶命

羅一鈞示警：BA.4、BA.5遲早進社區　估數月後出現疫情

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

生活熱門新聞

夫結紮7年！人妻驗孕竟2條線：我沒有　真相曝光

妹子快篩　紅線「不在C也不在T」傻了

「啪啪啪黃金公式」曝光　網驚：會精盡人亡

冷凍水餃哪牌最強？網友一面倒推「這家」

深夜紅燈迴轉…長庚醫被攔！員警「2句話」讓他淚崩

確診人妻濫用「漂白水消毒」恐致命　醫秒阻止：會致命

48歲金城武變「普通人」　留鬍熟男造型曝光

傳播力增30%！BA.4、BA.5侵台「8大QA一次看」

快訊／指揮中心疫情擴大　莊人祥、王必勝等3人快篩陽確診

快訊／今增123死！本土＋66119「中重症+285」

今午後大雨熱區曝　明全台變天防雷擊強風

今本土+66119！各縣市分佈曝

KTV超噁包廂畫面曝光！服務生開門崩潰：喝酒變畜牲

1個月只啪1次…她崩潰：男友一碰到我就睡著

更多熱門

相關新聞

台中騎士「後照鏡比臉大」驚呆他

台中騎士「後照鏡比臉大」驚呆他

一名送貨員在臉書PO文分享，13日在台中遇到一名機車騎士，對方的後照鏡幾乎比臉還大，讓他忍不住多看了幾眼，「我是隔一個車道拍的，如果近拍會很大片」。文章公開之後引來網友按讚熱議，大家紛紛留言調侃，「這個解析度高，高清畫面，有8K哦」、「各大山路轉彎處均有販售」、「拔下來都可以當武器了」。

友轉帳備註「3次好舒服」惡整他！後果曝

友轉帳備註「3次好舒服」惡整他！後果曝

妥瑞症患者的告白！她曝2情況「至今無法進電影院」

妥瑞症患者的告白！她曝2情況「至今無法進電影院」

男童患妥瑞氏症遭排擠　中藥針灸齊下獲緩解

男童患妥瑞氏症遭排擠　中藥針灸齊下獲緩解

雞蛋糕兩份65三份100！他：好像懂了什麼

雞蛋糕兩份65三份100！他：好像懂了什麼

關鍵字：

爆廢公社妥瑞氏症特殊兒特殊兒媽媽

讀者迴響

熱門新聞

即／26歲國道警避車彎舉槍自戕！命危搶救中

夫結紮7年！人妻驗孕竟2條線：我沒有　真相曝光

鳳梨爆秘書「每晚尋歡至少5次」！

邵雨薇突公開婚紗照！網狂刷恭喜

辣模參加極樂趴　只穿內衣詭異墜8樓

批台北讚上海被罵滾！金湯力真的滾了

妹子快篩　紅線「不在C也不在T」傻了

「啪啪啪黃金公式」曝光　網驚：會精盡人亡

她從未確診卻有1症狀！醫驚：99%是長新冠　

曹格、吳速玲爆分居3個月直擊！

張蘭公開6歲孫子長相！網驚：也太帥

年提告逾800案被盯上　林義傑從受害者淪著作權蟑螂

冷凍水餃哪牌最強？網友一面倒推「這家」

深夜紅燈迴轉…長庚醫被攔！員警「2句話」讓他淚崩

民進黨「新北市長」人選曝！　英蘇默契鎖定他對決侯友宜

更多

最夯影音

更多
蟑螂起飛！2兒子尖叫　爸喝斥下秒正面對決嚇歪

蟑螂起飛！2兒子尖叫　爸喝斥下秒正面對決嚇歪
她英文只會說到數字12　澳洲工作薪水爽翻4倍

她英文只會說到數字12　澳洲工作薪水爽翻4倍

高冷柴見媽受傷「伸手想呼呼」　 心疼樣惹人淚...網讚：沒有白養

高冷柴見媽受傷「伸手想呼呼」　 心疼樣惹人淚...網讚：沒有白養

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

孫騎車雙載「高速過彎」　嬤大法師後仰重摔超驚險

孫騎車雙載「高速過彎」　嬤大法師後仰重摔超驚險

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面