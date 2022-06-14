女兒多重障礙+3歲智商！特殊症孩媽媽曝經歷淚謝：暖心人太多

▲一名媽媽因為妥瑞氏兒看電影一事，有感而發分享自身經歷。（示意圖，非本文提及當事人／翻攝自pixabay）

實習記者廖翊慈／綜合報導

日前台北一名媽媽帶著患有妥瑞氏症的兒子去看電影，過程中孩子不斷發出「啾啾聲」，導致民眾罵聲連連，最終該名媽媽只能道歉並帶著兒子離場。事件在網路上造成熱議，也引起其他特殊兒母親的感慨。一名媽媽即在網路上分享自己照顧多重障礙女兒的經驗及想法，讓網友們相當感動。

該名媽媽育有一個多重障礙的女兒，看了這次事件後在臉書社團「爆廢公社」有感而發。她表示，自己有一個28歲的女兒，但因患有視障、智障、肢障、語障、過動、自閉、腦性麻痺、癲癇多重障礙，智商只有3歲，不過這名媽媽從不怨天尤人，「我從未覺得她是累贅，也不曾想利用她來博取大眾的同情，因為從我生下她到現在，受到社會大眾幫的忙太多、太暖心，我都不知道要如何報答。」

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她分享以往遇過的一些暖心經驗，指自己住在新北市，而女兒平日都待在苗栗24小時的托育中心，等到假日時她會搭早上第一班火車下去接女兒回家，「因為她不會說話，情緒不穩時只能用哭鬧的方式，每次搭車時我都很擔心會吵到同車的乘客。」她並提供幾個安撫特殊兒的方法，「每次我都會準備吃的安撫她，如果她心情不好哭鬧時，我第一時間會帶她離開車廂。」

▲該名媽媽表示，自己照顧女兒的路上遇到許多好人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

若是搭到區間車，該名媽媽就會先帶女兒到月台，等女兒的情緒平復後再搭下一班車；若搭的是莒光號的對號車，她則會帶女兒到兩節車廂的中間安撫。原PO表示，「有好幾次，都遇到車廂內的乘客特地跑出來問我是不是沒座位，表明要把位置讓給我和女兒，還有一次是列車長查票，看到我女兒在哭鬧，貼心的問我是不是她肚子餓了，還拿了一塊麵包給我女兒吃。」

這些暖心人的好意都讓她看在眼裡，暖在心中，「通車的日子持續了6年，從來沒有被為難過，反倒是一直有人在幫忙我們，我一輩子都不會忘記大家的暖心。」媽媽認為，「我知道我的孩子是特殊兒，知道她的情緒不穩，我不會因為她的狀況，就無限上綱要求所有人必須容忍她的情緒不穩。」她也補充說道，去公共區域時，她會先評估女兒適不適合去，會不會妨礙到他人，再做決定。

貼文吸引逾1200個讚，許多網友留言被她的遭遇感動，「偉大的媽媽，願你平安順心」、「台灣最美的風景同理心」、「感恩分享，沒錯人就是互相尊重的」、「堅強的媽媽，您辛苦了」、「小孩是幸福的，碰著了有智慧的媽媽，祝福您和小孩，因為養育特殊的小孩過程備感艱辛不是外人所能想像」。

▲原PO感慨自身經歷。（圖／翻攝自臉書）