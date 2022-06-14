上台表演「整個人不見」　宮廟31秒片有毒！網狂看10次：後勁太強

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友昨日PO出影片，是新竹南隘昊天宮的餐會表演，當時一位男子在台上甩轎擔，怎料當他交棒給另一位時，對方瞬間摔出舞台，短短31秒片段狂吸網友朝聖，不禁笑虧「下台一鞠躬」、「示範原地消失」。

網友在「爆廢公社公開板」分享影片，直呼「後勁很強要看完，不看完後悔系列，還有這支轎擔有毒。」

從畫面中可見，幾個白衣男在台上持轎擔表演，首先是背心男左右揮舞著，接著換一位高瘦男舞棍，動作行雲流水，看起來十分熟練，連主持人也驚呼連連。

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▲▼壯碩男一個重心不穩跌落舞台。（圖／翻攝自爆廢公社公開板）

沒想到，當高瘦男將轎擔拋給另外一位壯碩哥時，對方瞬間重心不穩，跌落舞台後方，就這樣猛然消失在大家的視線裡，而尷尬的一幕還被放大重播好幾次，戳笑大票人。

影片吸引超過8千讚，網友們紛紛回應，「哈哈哈哈哈！笑爆了」、「傳說中的乾坤大挪移」、「我笑到流眼淚了」、「陣頭人就是可愛」、「後勁太強」、「兄弟我先下樓了」、「後面的表演的太自然」、「鏡頭都被最後一位搶光了」、「是如意金箍棒，重一萬三千五百斤」。

▲他瞬間消失在舞台上。（圖／翻攝自爆廢公社公開板）

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