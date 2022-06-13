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雞蛋糕兩份65、三份100！他驚：好像懂了什麼　網笑：陷阱題

傳統雞蛋糕（圖／記者周宸亘攝）

▲雞蛋糕是許多人喜歡的點心。（示意圖／ETtoday資料照）

記者李芷萱／綜合報導

一間店新開幕，通常會推出優惠方案吸引顧客消費。一位民眾日前到市場買雞蛋糕，看到店家給的優惠直呼，「瞬間好像懂了什麼。」不過有網友細看，發現看似是顧客賺到，實際聰明的人是老闆，讓顧客看到價格就想多買一點，「抓準你的心態，本來只賣三份變成賣出四份。」

原PO在《爆廢公社》表示，到市場買雞蛋糕，一份四個，買了兩個兩份「瞬間好像懂了什麼。」而從原PO上傳的圖片可見，雞蛋糕一份是三十五元，兩份優惠價是六十五元，一次購買三份的優惠價則是一百元，如果原PO買了兩個兩份，那總價應該是一百三十元。

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▲▼ 。（圖／翻設自爆廢公社）

▲你會想買幾份雞蛋糕？。（圖／翻攝自爆廢公社）

該篇貼文也吸引許多網友留言討論，「懂了你還賺5元，聰明」、「這樣寫也沒錯啊，只是他少寫4份130」、「新開幕本來想大家買一份吃吃看，結果都買了2份」、「陷阱，會越買越多以為自己賺了很多」、「原本只要花35，現在花了130還覺得賺到，老闆笑爛」、「三個兩份比兩個三份便宜5元」、「陷阱題」、「不管怎樣老闆都有賺」，有人則說這就是一個數學題，客人預計買4份，「2+2=130塊，3+1=135元，消費者賺到5元，老闆最高期望是賣三份，但因為多賣一份老闆多賺30元。」

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