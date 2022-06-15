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社會 社會焦點 保障人權

女鞋放家門口遭男潑精！　他出庭辯「碳水化合物」...獲判無罪　

▲▼穿鞋,鞋子。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲宜蘭一名林姓男子將疑似精液的液體潑灑在朱姓女子的鞋子上，讓朱女氣的怒對林男提告，不過法官認為並無證據可證明該液體就是精液無誤，判林男無罪。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）

記者林冠吟／宜蘭報導

宜蘭一名林姓男子去年5月，竟擅自闖入頭城某社區，並在一戶人家門口，將疑似精液的液體潑灑在朱姓住戶一雙鞋子上，朱女發現後，覺得噁心，將鞋子洗淨後仍不敢穿，立即將鞋子丟棄，同時報警怒告。不過，林男出庭時，卻辯稱那不是精液，而是「碳水化合物」。案經上訴至二審後，法官因無法認定該液體是否是精液，判林男無罪確定。

判決書指出，林姓男子去年5月上午8時許，擅自從某社區的地下車道中進入社區大樓內，並在2樓一名朱姓女子的家門口，將疑似精液的液體潑灑在朱女一雙鞋子上，朱女深覺噁心，當下立即將鞋子拿去沖洗後，仍不敢再穿，果斷將鞋子丟棄，並報警怒告。但也是這個動作，成為林男後來獲判無罪的關鍵。

林男出庭時，卻向法官辯稱該液體並非精液，而是「碳水化合物」，他是在化工行買的，裡面有魚露的成分，因此會有腥臭味，不過該液體僅會有味道和黏性，不會有任何危險，也可以用水沖掉等語。

一審，法官審理後表示，由於該液體是否為精液，除朱女的控訴該液體從外觀來看就是精液外，並無其他證據指出該液體確實就是精液，且外觀與精液類似的液體也不是全然沒有，而朱女發現鞋子上沾有「精液」後，也立即將液體沖洗殆盡，缺乏證據佐證，無法認定該液體就是精液。

法官還指出，且朱女鞋子經沖洗後，外觀上也未有喪失全部或一部分效用，導致鞋子毀棄、損壞或不堪用等程度，判林男無罪。

檢察官不服，上訴二審。檢察官指出，不論林男所潑灑的液體是「精液」還是「化學液」，該液體都因有「極濃腥臭味」而難以洗除異味，更何況一般人想到鞋子沾過「精液」或「化學液」，怎麼敢再穿，主張鞋子已達「不堪使用」之程度。

但二審法官審理後，仍認為並無足夠證據顯示該液體就是精液，原判決並無不當，駁回上訴，仍判林男無罪。全案確定。

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