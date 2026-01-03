偽刻印章做「照顧公婆紀錄」討300萬　前媳婦反被判刑

記者黃翊婷／綜合報導

婦人阿鳳（化名）離婚之後，為了向前夫家討要300萬元照顧費，竟擅自偽刻過世公婆的印章，並製作一份「每日照顧公婆紀錄」，當作提告的證據，結果反被前夫家抓包，因而吃上偽造文書罪官司。高雄地院法官日前審理之後，沒有採信阿鳳的說詞，並依犯行使偽造私文書罪，判處她有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元。

▲阿鳳被指控偽刻過世公婆的印章。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿鳳與前夫離婚之後，曾向法院提告，主張她結婚之後照顧公婆長達5年，所以希望前夫家能支付300萬元照顧費，但被裁定駁回；沒想到阿鳳仍不放棄，竟在2023年2月間在未經同意之下，擅自找不知情的業者偽刻公婆的印章，再製作一份「每日照顧公婆紀錄」，然後蓋上印章，當作提起抗告的證據。

前夫家很快就發現異狀，反過來將阿鳳告上法院。阿鳳到案之後辯稱，她沒有偽造公婆的印章，這些印章是公婆生前授權刻印的，如今公婆均已過世，所以無從證明。

然而，高雄地院法官發現，阿鳳在接受警詢時，自陳「每日照顧公婆紀錄」上的印章，是她自己去刻再蓋上去的；在接受檢察事務官詢問時，她也自己提到，「每日照顧公婆紀錄」是後來才寫的，總不能叫往生的人出來作證，所以她才會刻公婆的印章當作紀錄。

前夫家的人也證稱，父母生前並未將印章交給阿鳳，父親甚至根本不讓別人碰觸印章。

案件進入法院審理程序時，阿鳳又改口聲稱，她是在公婆生前獲得同意去刻印章，刻好之後公婆便將印章放在抽屜，等到公婆過世，她才從抽屜裡取出印章。

法官認為，阿鳳自己的說詞內容顯然對不上，而且也與證人們的指述情節不符，因而認定她在本院審理程序所述情節，應當是臨訟辯詞，不足採信。

法官表示，雖然阿鳳在偵查程序否認全部犯行，但終能在法院準備程序期間坦承偽造行使私文書的部分犯行，最終依犯行使偽造私文書罪，判處她有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元，全案仍可上訴。