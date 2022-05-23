牛仔褲妹大賣場突摸到「黏熱液」　「嘉明哥」一陣噁噴掉30萬元

▲男子在賣場朝妙齡女子打手槍。（圖／記者李佳蓉攝）

記者戴上容／新北報導

有4次公然猥褻紀錄的40歲吳姓男子，去年8月又忍不住個人慾望，在大賣場掏出生殖器「打手槍」，對著穿牛仔褲、身材姣好正在挑選商品的女子噴射大片精液，嚇得女子魂飛報警，新北地院考量，吳男以用20萬元與女子達成和解，以及撤回毀損、性騷擾等告訴，因此依公然猥褻罪判他拘役30日，得易科罰金3萬。

判決指出，吳姓男子去年8月24日晚間8時許，到新北市某大連鎖賣場內，見到身穿牛仔褲、身材姣好的女子正在選購貨架上商品，趁著女子不注意悄悄走到身後，掏出生殖器「摩擦摩擦」，一直到射精在女子褲子上，女子驚覺背後熱熱的、黏黏的，嚇得報警逮人。

吳男挨告後，坦承所有犯行，並積極與女子以20萬3千元達成和解，獲對方撤告毀損他人器物、性騷擾防治法第25條乘機性騷擾等罪嫌部分，因此，檢方僅依公然猥褻罪嫌將他起訴。

新北地院法官審理表示，吳男過去有4次妨害風化前科紀錄，素行不佳，仍未能悔悟，再犯下本案，所作所為有害社會善良風俗，實在不可取，但考量他犯後坦承犯行，態度尚可，並已與被害女子達成和解並表示原諒吳男，因此依公然猥褻罪判他拘役30日，得易科罰金3萬，全案可上訴。