猴痘患者「精液發現病毒」　科學家：性行為可能傳播

▲研究發現猴痘（monkeypox）患者的精液含有病毒。（圖／路透）

文／中央社

科學家今天表示，在義大利少數猴痘病患的精液中偵測到病毒片段，讓科學家懷疑該疾病可能經由性行為傳播。

路透社報導，猴痘病毒被認為是透過密切接觸感染者的呼吸道分泌物或皮膚病變而傳播。許多確診的猴痘病例都是和性伴侶有過這類親密接觸。

然而其他性傳播疾病，像是後天免疫缺乏症候群 （HIV/AIDS），披衣菌和梅毒則被認為是由病原體藉由精液、陰道分泌物或其他體液傳播。

羅馬的斯帕蘭扎尼研究所（Spallanzani Institute）研究人員在6月2日一份報告中，提出在4名病患的精液中發現猴痘病毒的證據。斯帕蘭扎尼研究所是一所醫院暨傳染病研究單位。

此後，研究人員又在該醫院7名病患的其中6人精液中發現病毒遺傳物質。一名患者的精液樣本經實驗室檢驗顯示，裡面發現的病毒能夠感染他人並複製。

研究所所長維亞（Francesco Vaia）告訴路透社，已提出準備發表的這些數據，並非足夠證據證明病毒的生物學特徵已經改變，以致傳播方式已經進化。

他說：「但…從精液中檢測出具傳染力病毒，的確強力支持性行為是該病毒傳播方式的假說。」

維亞表示，已通知世界衛生組織（WHO）這項最新發現。不過世衛尚未發表回應。 自5月初以來，全球約30國已通報超過1300例猴痘病例，主要是在歐洲。大多數確診病例曾發生男男性行為。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完