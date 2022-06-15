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美FDA專家小組一致通過　建議批准「6至17歲」接種莫德納疫苗

▲▼美國賓州5歲到11歲兒童接種輝瑞BNT追加劑疫苗。（圖／路透）

▲美國FDA的外部專家小組建議6至17歲兒童及青少年接種莫德納疫苗。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國食品藥物管理局（FDA）的外部專家小組投票通過，一致建議美國6至17歲兒童及青少年接種兩劑莫德納（Moderna）疫苗。若FDA批准通過，莫德納就會成為第二款可讓18歲以下兒童及青少年接種的新冠疫苗。

根據《路透社》報導，FDA外部專家小組14日在會議中，以22票贊成、0票反對，一致同意「莫德納疫苗對6至17歲兒童及青少年安全有效」，建議FDA批准使用。加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）流行病學教授阿瑟（Arthur Reingold）表示，「我想盡可能給父母多一點選擇，讓他們能替自己的孩子做決定。」

目前美國大概有7700萬名18歲以上成年人接種了兩劑莫德納疫苗，目前18歲以下僅能接種輝瑞疫苗（Pfizer），而根據美國疾病管制與預防中心（CDC）數據顯示，美國大約有5至11歲孩童的完整接種率約為30％，12至17歲則為60％。

FDA外部專家小組預計15日會針對6歲以下兒童接種莫德納疫苗，以及5歲以下幼童、6個月以下嬰兒接種輝瑞BNT疫苗進行審議。FDA通常會遵循外部專家小組的建議，但沒有絕對。

►美國CDC：莫德納疫苗「心肌炎風險」　可能高於輝瑞／BNT
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