　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英專家曝全球疫情模式「每3個月一波」　BA.4、BA.5今冬爆發！

▲▼英國疫情,新冠疫苗,疫苗接種,新冠肺炎。（圖／路透）

▲ 英國專家呼籲擴大第四劑接種範圍。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

Omicron亞變種使英國疫情回升，英國專家指出，回顧全球各地過去2年來的疫情，似乎循著每3個月出現新一波確診潮的模式，因此應該做好今冬面臨BA.4及BA.5新浪潮的準備，呼籲英國政府將第4劑疫苗施打範圍擴大至全國人民，確保醫療量能足夠，並深入了解長期新冠及療法。

愛丁堡大學全球公衛系主任斯里達爾（Devi Sridhar）在《衛報》發表社論指出，英國近日數據顯示，BA.4及BA.5正引發新的確診潮，美國佛州等地也是如此，媒體上卻充斥疫情不如以往嚴重的聲音。儘管這2支變異株不會使感染更嚴重，但確實有重複感染風險，包括過去曾感染Omicron其他版本的病毒者，也證明對新冠病毒達到群體免疫也許並不可能。

斯里達爾分析，回顧過去2年全球各地的狀況，疫情似乎循著每3個月出現一波新浪潮的模式，因此預估英國下一波確診潮將落在今年冬天，不過人類已有大量科學知識及工具可以部署，也有新研究表明，就住院及死亡人數看來，Omicron病毒確實較Delta溫和，因此未來應聚焦新病例對長新冠及住院率的影響。

▲▼ 英國疫情。（圖／路透）

▲ 世界各國仍在學習控制疫情。（圖／路透）

他指出，英國政府應在今秋將加強劑疫苗施打範圍擴大至全國，而非僅目前的75歲以上長者及養老院患者、免疫低下族群，並透過藥局及全科醫生提供抗病毒藥物，也須確保疫苗效果可能較差的弱勢及老年族群確診後儘早得到治療。

儘管疫苗及抗病毒藥物降低住院率，但為防冬天新一波疫情，投資醫療人力及床位依然重要，因為英國衛生系統今夏便已吃緊，可能造成不必要且可預防的死亡。

至於可能導致患者痛苦數月的長新冠，目前尚無明確跡象表明什麼族群較為好發或較快康復，因此深入了解其機制及療法至關重要。現有研究則表明，完整接種疫苗者染疫後出現長新冠的風險是未完整接種或未接種者的一半。

斯里達爾最後表示，人類是否可與病毒共存的問題持續引發爭辯，世界各國仍在學習如何控管這種疾病，儘管新冠疫情尚未解決，但我們越來越聰明，對於處理疫情也能漸入佳境。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►免跟團，一秒到日本！溪頭妖怪村飯店打折了

ET快訊
快訊／台灣蘋果日報「大量解僱計畫」 　裁員280人
iPhone 14系列實機模型曝光！　鏡頭更凸、迎來大升級
批台北讚上海被罵！金湯力真的滾了　亮搭車照曝目的地
有症狀卻快篩陰？　醫揪「說明書最大錯誤」
快訊／國王4人被隔離！　湯瑪士決勝G5無法上陣
雞排妹自爆抽脂「做壞了」　醫美診所怒提告...結果出爐
陳美鳳一見他激動相擁！　張晨光悄回台近照曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

以為更年期！她48歲「自然懷孕」生下第3胎　距上次懷孕差22年　

被俄火力碾壓！烏克蘭開「武器清單」直接點餐：想要我們輸就直說

辣媽離奇失蹤！男向警提供監視器畫面　意外發現「他正在拖屍」

美國會大廈攻擊案第2場聽證會　重點內容一次看

英專家曝全球疫情模式「每3個月一波」　BA.4、BA.5今冬爆發！

逛特力屋！4歲兒「感覺來了」坐上馬桶原地解放　爸徒手撈屎崩潰

BBC：北京加強「灰色地帶」戰術　短期內不會武力犯台

1.5萬俄國富翁「急著逃離普丁」！趕年底前移民　這國家最夯

女酒醉被白衣男檢屍性侵　警調閱監視器震驚：凶嫌是她70歲父親

新冠再變異也不怕！美研製新款「T細胞疫苗」　效力超強可對抗變種

蟑螂起飛！2兒子尖叫　爸喝斥下秒正面對決嚇歪

她英文只會說到數字12　澳洲工作薪水爽翻4倍

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

孫騎車雙載「高速過彎」　嬤大法師後仰重摔超驚險

高冷柴見媽受傷「伸手想呼呼」　 心疼樣惹人淚...網讚：沒有白養

舞痴們「古怪舞姿」老師頭好痛　《上流戰爭》演員「ㄈ字舞」大跳反XD

王心凌挑戰Rap飆草東《山海》　「甜美是我的特色，不是包袱」

酒駕不想吹！摀耳衝回家摔跤　馬尾女惱羞控警「闖民宅酒測」

入境3＋4要同地點住8天　柯文哲：又一個白痴政策

貪吃貓躲桌旁偷骨頭還哈氣嘶人　媽訓斥秒露「超萌無辜臉」：不4偶

以為更年期！她48歲「自然懷孕」生下第3胎　距上次懷孕差22年　

被俄火力碾壓！烏克蘭開「武器清單」直接點餐：想要我們輸就直說

辣媽離奇失蹤！男向警提供監視器畫面　意外發現「他正在拖屍」

美國會大廈攻擊案第2場聽證會　重點內容一次看

英專家曝全球疫情模式「每3個月一波」　BA.4、BA.5今冬爆發！

逛特力屋！4歲兒「感覺來了」坐上馬桶原地解放　爸徒手撈屎崩潰

BBC：北京加強「灰色地帶」戰術　短期內不會武力犯台

1.5萬俄國富翁「急著逃離普丁」！趕年底前移民　這國家最夯

女酒醉被白衣男檢屍性侵　警調閱監視器震驚：凶嫌是她70歲父親

新冠再變異也不怕！美研製新款「T細胞疫苗」　效力超強可對抗變種

帕運國手方振宇加拿大國際賽擊敗頭號種子　勇奪本季首金

雲峰飛彈量產可以打到北京惹議　游錫堃改口：和平大家才會幸福

以為更年期！她48歲「自然懷孕」生下第3胎　距上次懷孕差22年　

8月裁員280人！北市勞動局：收到「蘋果新聞網」大量解僱計畫書

國2西向3輛車追撞　全線封閉車流紫爆...疑未保持距離釀禍

敲碗成功！地獄展「夜間場」時間曝　南美館曬佛經：莫驚慌

癲癇發作！男失蹤3天　躺水門溪床幸運獲救...只剩口鼻露出水中

平日Buffet午晚餐都「買一送一」　台北老爺年中慶優惠連推15天

南韓貨車司機罷工燒到半導體　三星中國晶片生產受波及

驚！台中1歲男嬰熱痙攣　警鳴笛開道護送就醫...PCR陽性

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

國際熱門新聞

辣模參加極樂趴　只穿內衣詭異墜8樓

她從未確診卻有1症狀！醫驚：99%是長新冠　

「這類人」最能抵禦BA.5　以色列研究曝光

媽上廁所驚覺女兒在拍AV！她瞞1年多慘被抓包

寄生上流！男導遊掏空95歲富婆8.7億財產

俄羅斯「最美檢察長」被普丁拔官

Google工程師爆AI有知覺像7、8歲小孩

網紅李根大尉主動到案　赴烏參戰恐關1年罰千萬

熊市降臨！美股重挫876點　台積電ADR大跌3.53%

前AV女優彈出「巨乳梅花奶」　自曝要賣原味內衣

新郎輸了趣味競賽　下秒一掌巴新娘頭

雙人「害羞體位」　神還原鋼鐵人戴面罩

女歌手大遲到2小時「露奶登台」　怒嗆粉絲後離場

日自衛隊官員主辦120人雜交趴　多人裸體交纏

更多熱門

相關新聞

美研製新款T細胞疫苗　新冠再變種也不怕

美研製新款T細胞疫苗　新冠再變種也不怕

隨著新冠病毒持續演化，病毒的棘蛋白也出現越來越多變異，導致針對原病毒棘蛋白的現有疫苗，雖然可防止重症、住院與死亡，但也越來越容易讓變種病毒逃脫，導致疫苗在預防感染方面成效不佳。美國研究發現，刺激T細胞來對抗新冠病毒的疫苗，效力比單純針對原病毒的疫苗更好。

BA.5發源國近況曝　9歲↓童確診住院飆

BA.5發源國近況曝　9歲↓童確診住院飆

北市開放5.8萬劑疫苗預約

北市開放5.8萬劑疫苗預約

她從未確診卻有1症狀！醫驚：99%是長新冠　

她從未確診卻有1症狀！醫驚：99%是長新冠　

打3劑才能跟團玩　近日有望解禁

打3劑才能跟團玩　近日有望解禁

關鍵字：

世界疫情新冠肺炎英國疫情

讀者迴響

熱門新聞

夫結紮7年！人妻驗孕竟2條線：我沒有　真相曝光

邵雨薇突公開婚紗照！網狂刷恭喜

辣模參加極樂趴　只穿內衣詭異墜8樓

鳳梨爆秘書「每晚尋歡至少5次」！

即／26歲國道警避車彎舉槍自戕！命危搶救中

「啪啪啪黃金公式」曝光　網驚：會精盡人亡

曹格、吳速玲爆分居3個月直擊！

張蘭公開6歲孫子長相！網驚：也太帥

年提告逾800案被盯上　林義傑從受害者淪著作權蟑螂

冷凍水餃哪牌最強？網友一面倒推「這家」

深夜紅燈迴轉…長庚醫被攔！員警「2句話」讓他淚崩

民進黨「新北市長」人選曝！　英蘇默契鎖定他對決侯友宜

妹子快篩　紅線「不在C也不在T」傻了

確診人妻濫用「漂白水消毒」恐致命　醫秒阻止：會致命

傳播力增30%！BA.4、BA.5侵台「8大QA一次看」

更多

最夯影音

更多
蟑螂起飛！2兒子尖叫　爸喝斥下秒正面對決嚇歪

蟑螂起飛！2兒子尖叫　爸喝斥下秒正面對決嚇歪
她英文只會說到數字12　澳洲工作薪水爽翻4倍

她英文只會說到數字12　澳洲工作薪水爽翻4倍

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

孫騎車雙載「高速過彎」　嬤大法師後仰重摔超驚險

孫騎車雙載「高速過彎」　嬤大法師後仰重摔超驚險

高冷柴見媽受傷「伸手想呼呼」　 心疼樣惹人淚...網讚：沒有白養

高冷柴見媽受傷「伸手想呼呼」　 心疼樣惹人淚...網讚：沒有白養

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面