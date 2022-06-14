英專家曝全球疫情模式「每3個月一波」　BA.4、BA.5今冬爆發！

▲ 英國專家呼籲擴大第四劑接種範圍。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

Omicron亞變種使英國疫情回升，英國專家指出，回顧全球各地過去2年來的疫情，似乎循著每3個月出現新一波確診潮的模式，因此應該做好今冬面臨BA.4及BA.5新浪潮的準備，呼籲英國政府將第4劑疫苗施打範圍擴大至全國人民，確保醫療量能足夠，並深入了解長期新冠及療法。

愛丁堡大學全球公衛系主任斯里達爾（Devi Sridhar）在《衛報》發表社論指出，英國近日數據顯示，BA.4及BA.5正引發新的確診潮，美國佛州等地也是如此，媒體上卻充斥疫情不如以往嚴重的聲音。儘管這2支變異株不會使感染更嚴重，但確實有重複感染風險，包括過去曾感染Omicron其他版本的病毒者，也證明對新冠病毒達到群體免疫也許並不可能。

斯里達爾分析，回顧過去2年全球各地的狀況，疫情似乎循著每3個月出現一波新浪潮的模式，因此預估英國下一波確診潮將落在今年冬天，不過人類已有大量科學知識及工具可以部署，也有新研究表明，就住院及死亡人數看來，Omicron病毒確實較Delta溫和，因此未來應聚焦新病例對長新冠及住院率的影響。

▲ 世界各國仍在學習控制疫情。（圖／路透）

他指出，英國政府應在今秋將加強劑疫苗施打範圍擴大至全國，而非僅目前的75歲以上長者及養老院患者、免疫低下族群，並透過藥局及全科醫生提供抗病毒藥物，也須確保疫苗效果可能較差的弱勢及老年族群確診後儘早得到治療。

儘管疫苗及抗病毒藥物降低住院率，但為防冬天新一波疫情，投資醫療人力及床位依然重要，因為英國衛生系統今夏便已吃緊，可能造成不必要且可預防的死亡。

至於可能導致患者痛苦數月的長新冠，目前尚無明確跡象表明什麼族群較為好發或較快康復，因此深入了解其機制及療法至關重要。現有研究則表明，完整接種疫苗者染疫後出現長新冠的風險是未完整接種或未接種者的一半。

斯里達爾最後表示，人類是否可與病毒共存的問題持續引發爭辯，世界各國仍在學習如何控管這種疾病，儘管新冠疫情尚未解決，但我們越來越聰明，對於處理疫情也能漸入佳境。

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