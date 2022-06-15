美BA.4、BA.5確診破20%！專家憂：「疫苗效力減」夏季恐再爆新疫情

▲專家擔憂，孩童陸續回歸校園，而多數人的疫苗效力也在持續減弱，BA.4、BA.5恐引發新疫情。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

美國疾病控制與預防中心（CDC）14日表示，截至11日為止，Omicron的亞變種BA.4與BA.5感染病例持續增加，已經超過整體的20%。歐盟疾病預防機構13日也正式表示，這兩種新亞變種毒株的傳播速度高於其他變異株，如果它們逐漸取代其他毒株，在歐洲大陸成為主流，恐怕會引發新疫情，並且導致更多的死亡與重症。

根據《路透社》報導，BA.4與BA.5入侵台灣，各界都不敢大意，而世界衛生組織早在3月就將這兩種快速傳播的新亞變種列入監測名單，並指定為歐洲關注的變異株。儘管目前BA.2仍是各國主流病毒株，但有多項數據顯示，BA.4與BA.5感染人數正在迅速上升。

歐盟疾病預防機構13日表示，BA.4與BA.5的傳播速度比其他變異株還要快，未來若取代BA.2成為主流毒株，將會導致更多的死亡與重症患者。

美國明尼蘇達州羅徹斯特市（Rochester）梅約醫療中心（Mayo Clinic）疫苗研究小組負責人波蘭（Gregory Poland）表示，根據南非的數據顯示，這兩種亞變種更擅長躲避疫苗或是曾經染疫所取得的免疫力，十分令人擔憂。儘管接種疫苗或是曾經染疫可能可以降低重症或是死亡的風險，但是BA.4與BA.5仍有可能導致夏季爆發新一波的疫情，因為那個時期正好是學生重返校園，以及民眾第2劑加強劑陸續減弱的時候。

根據美國CDC統計，光是在6月5日那一週，BA.4占美國變異株的5.4%，BA.5則占了7.7%。然而在6月11日那一週，BA.4占美國變異株的8.3%，BA.5則占了13.3%，兩者總和超過了整體的20%。

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