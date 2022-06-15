入境居隔「3+4」首日！防疫旅館作法兩極化：傾向住4晚後不強制

▲小鹿文娛集團旗下目前共有6間防疫旅館。（圖／小鹿文娛提供）

記者彭懷玉／台北報導

11日中央流行疫情指揮中心宣布，今（15日）起入境居隔改為「3+4」，不過「以同一檢疫地點完成3+4為原則」，因為並無明確制定標準，業者直言，政府「朝令夕改」已不是第一次，有些防疫旅館規定要住滿8晚，而多數業者傾向「自由讓旅客選擇4日或8日的住宿」，業者表示，民眾自由意識太高了，不會去查後面4天是否有符合獨立衛浴、一人一戶等防疫規定。

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▲台北大直英迪格酒店也為防疫旅館。（圖／台北大直英迪格酒店提供）

防疫旅館業者舉例，15日入境算是第0天，從16日算起第一天，等於要強制住三晚到6月19日，19日可選擇繼續住或是Check out，業者指出，如果第四天選擇Check out，須提供地方政府同意書、一人一戶證明或2日內的快篩陰性證明，方可離開，另外，剩下的3晚的旅客，可自由進出旅館，不過要簽訂切結書。

▲今（15日）零時起入境居家檢疫天數放寬3+4。（圖／指揮中心提供）

另外，有業者直言，關於入境旅客的防疫政策朝夕令改，確實增加很多經營上的挑戰。旗下擁有6間防疫旅館的小鹿文娛表示，「3+4」或是「8+7」立場是採取開放態度，在配合政府防疫流程及政策的前提下，讓旅客自由選擇4日或8日的住宿。

▲小鹿文娛對「3+4」或是「8+7」立場是採取開放態度。（圖／小鹿文娛提供）

因為飯店端很難確認預訂的旅客是否符合一人一戶等防疫規定，所以只能給予建議及提問，做初步的過濾，但是實際上政府沒有特別要求，後面四天採自由興證，也不會去查，基於社會責任，的確有想過該如何協助做進一步防範，「但是太難了，尤其現在民眾自由意識太高了！」

小鹿文娛也整理出旅客最常問到的問題，像是「我可以出門多久的時間？」「怎麼樣判定過夜的標準？」「我可以去看電影就回來嗎？」「我可不可以只住三天？甚至住久一點？」等。政府每次變更政策，業者就要傷透腦筋想變通方式，只能且戰且走。

對此，北市觀傳局表示，中央疫情指揮中心宣布，居家檢疫政策自今（15日）起放寬為「3+4」，所有入境旅客只要完成3天居檢，即可進行4天自主防疫。針對中央政策模糊地帶，北市政府再補充公布居家檢疫指引，在符合防疫規範下，可於自家進行居家檢疫及自主防疫，或訂3天防疫旅館，後4天返家自主防疫。

▲臺北市政府現有防疫旅館共145家，房間數超過9,000間。（圖／業者提供）

臺北市政府現有防疫旅館共145家，房間數超過9,000間，自中央公布政策以來，已接獲大量防疫旅館及民眾來電詢問檢疫規範，這2天積極與中央各單位了解執行細節，直到14日為止，部分細節仍無具體執行方式。為讓防疫旅館及入境旅客安心，北市府搶先公布「臺北市政府因應中央流行疫情指揮中心居家檢疫政策調整（3+4）防疫旅館FAQ」，需要民眾可至觀傳局網站查詢。