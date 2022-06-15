北市遭爆8組PTT帳號在民眾黨籍局長麾下　她：難怪柯文哲輕輕帶過

▲簡舒培15日指控其中8組PTT帳號擁有者，都是在民眾黨黨籍局長主管麾下。（圖／翻攝自Facebook／簡舒培 台北真速配）

記者蘇晏男／台北報導

台北市政府網軍爭議持續延燒，民進黨北市議員簡舒培今（15日）指控其中8組PTT帳號的擁有者，都是在民眾黨黨籍的局長主管麾下，包括產發局長林崇傑、觀傳局長劉奕霆等，難怪痛恨網軍的台北市長柯文哲想輕輕帶過；2014年柯文哲曾說「公務員不必為政黨服務，只需要全心服務市民」，現在看來格外諷刺。

簡舒培15日上午在臉書以「這麼巧！北市府陷入網軍風波的公務員 大都在民眾黨籍局長麾下 難怪柯文哲不查」為題表示，北市政府員工陷入網軍風波，目前被爆出在上班時間上PTT帶風向的帳號，有6名同仁使用12組帳號，其中的4名同仁使用8組帳號，竟然是在民眾黨黨籍的局長主管麾下工作，這是湊巧嗎？

根據簡舒培在臉書公布的資料，擁有PTT帳號的北市府局長與公務員，包括：一、產發局長林崇傑（民眾黨創黨黨員），產發局會展基金會－LovError、going70、going90林姓同仁，運用多重帳號發文造謠，表示老婆及3名小孩確診、公司未給付薪水、顏色正確才有醫師等錯誤消息。

二、觀傳局長劉奕霆（民眾黨創黨黨員），觀傳局－SagaCandida、Peterloo、Adlib宋姓員工，運用多重帳號推文，ｐｏ文要求各部門提供網路行銷執行成果，遭踢爆後心虛於端午節大量刪文。

三、交通局長陳學台（民眾黨創黨黨員）、交通局－Kuloda為林姓科長，經統計發文345次，留言59358次，對機車路權發表具攻擊性的言論，幫柯文哲帶風向並在遭踢爆後大量刪文；交通局公運處－sinju1204盧姓政風主任，總共發文101次，留言8258次。

簡舒培說，這4位市府公務員有8個帳號，職位從科長到保全，在上班時間違反行政中立，掛在網路上幫柯文哲帶風向，有些利用多重帳號，攻擊柯文哲的政敵、議員，遭爆料後大量刪文，這些行為都堪比網軍。

「而這些上班很閒可以掛網帶風向的公務員，竟然又剛好都在民眾黨黨籍的局長揮下工作，很難讓人沒有瓜田李下的想像！」簡舒培表示，難怪痛恨網軍的柯文哲想輕輕帶過，面對外部的追究，過去動不動就要懲處公務員的柯文哲，竟然反常跳出來說要保護公務員。

簡舒培酸，如果真的黨籍局長是有特別任務，那當然不能查，不可查啊！柯文哲的種種反常作為，更坐實外界的質疑。簡也提到，2014年柯文哲曾說「公務員不必為政黨服務，只需要全心服務市民」，現在看來格外諷刺。