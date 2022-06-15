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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

尚無職業球團來接洽　遠雄承諾：大巨蛋未來一定會打棒球

▲台北市房地產，房產配圖，大巨蛋。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北大巨蛋。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

國民黨台北市議員游淑慧更爆出，109年遠雄投資報告書內容中，竟規劃不再作為職業棒球比賽場地，痛批大巨蛋變成「大扯蛋」。對此，遠雄副總經理楊舜欽說，大巨蛋營運的目的就是要鼓勵台灣棒球發展，但財務報告書不可以把不可預估的收入放上去，「職棒各球團並沒有任何一家來跟大巨蛋有過接洽」，但強調未來一定會大巨蛋未來一定會打棒球。

楊舜欽說，財務計畫的章節有提到，未來營運的目的就是要鼓勵台灣未來的棒球發展、三級棒球等，所以希望職棒球團可以來發展。但財務報告書裡面不可以把未來不可預估的收入放上去，這是對財務報告書的不負責任，所以裡面可以預估的是國際賽、明星賽、冠軍賽、邀請賽等，這種有找過我們的材可以放到財務報告書裡面。

「就職棒各球團，並沒有任何一家球團來跟大巨蛋有過未來的接洽，都沒有。」楊舜欽強調，營運計畫裡面，大巨蛋未來是希望可以打職棒的，鼓勵職棒、三級運動發展，這是巨蛋成立的目的，是雙方看報告書的內容的角度不一樣，財務報告是財務報告、營運計畫是營運計畫。

至於有沒有規劃一年打幾場比賽？楊舜欽說，希望能多多益善，然後報括營運計畫裡對於基礎的三級棒球同樣也有，為什麼體育局會有所謂的鼓勵措施，譬如三級棒球、青少棒、青棒，事實上沒有很高的門票收益，但是我們希望鼓勵棒運的發展，所以會有鼓勵措施，希望我們基於社會責任舉辦類似的比賽。

楊舜欽說，只要有合法的，願意來，有任何的棒協或棒球組織有跟我們接觸過的包括MLB、日職海外開幕賽。但楊強調，有跟遠雄巨蛋公司接觸過的，才可以納入財務報告。

楊舜欽說，假設未來有職棒球團願意把大巨蛋列為主場，這是一種商業條件，球團也有球團的考量，每一家球團都比遠雄巨蛋公司的規模大，他們的財務也會來評估到底適不適合大巨蛋當主場。

「沒有什麼誤會啦，雙方看的角度跟版本不一樣。」楊舜欽強調，跟大家保證巨蛋未來一定會打棒球，即便是沒有主場，相信未來包括職棒明星賽、總冠軍賽，能夠容納越多人越歡迎。

「本來經營巨蛋就是虧錢，所以才有各種商業設施，演唱會也是為了要讓場館能夠營運。」楊舜欽說，演唱會六日舉辦，也希望在平日是有球團來經營、比賽，演唱會比例調高也是對財務報告的負責任，在回饋金談判中計畫營收是抽成的依據，所以檢討計劃書時，調整演唱會場次收入，博物館營運方式由自營改列商鋪出租委外，並沒有更動原有承諾事項。

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