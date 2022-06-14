苗博雅要公務員唸PTT推文　黃珊珊稱無法接受：嚴重違反比例原則

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

台北市政府網軍爭議延燒，社民黨台北市議員苗博雅要求一名在上班時間使用PTT發文的交通局林姓科長（ID：Kuloda）唸出留言，被網友認為是公開處刑。對此，台北副市長黃珊珊批評，北市府在職場規範上，確實有進步的空間，但議員將基層公務員叫到議會逕自公審嚴重違反比例原則，更是在踐踏國家文官的尊嚴，「作為長官，我必須捍衛市府員工的尊嚴。​​」

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對於苗博雅質詢公務員的爭議，黃珊珊表示，自己身為副市長無法接受。公務員所涉之情事與行為，市府均按相關法制程序與規定依法處置。但議員將基層公務員叫到議會逕自公審的行徑，不僅嚴重違反比例原則，更是在踐踏國家文官的尊嚴，「作為長官，我必須捍衛市府員工的尊嚴。​​」

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黃珊珊指出，北市府在職場規範上，確實有進步的空間。但大多數的公務員都奉公守法、兢兢業業。議員當然有監督市政的職責，「但就如柯市長所言，這種行為是在侮辱國家公務員，當作議員個人政治作秀的工具。​」

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黃珊珊表示，過去作為議員，雖然是監督的角色，但無論是誰執政，自己一向非常尊重北市府內戮力為公的公職人員。也始終相信，在問政上理性點出問題，公務體系都一定會願意改正，這才是民主體系的正向循環。

對於質詢爭議，苗博雅則反擊，昨天議會的開會全程、媒體都有直播，內容是完全公開在網路上，「全程沒有任何一個議員對公務員有任何訕笑或羞辱言詞，大家是非常理性、非常平和的，在討論一個重要的市政問題」，柯文哲說議員訕笑羞辱公務員，這個事完全扭曲跟虛構的事，網路上影片都在，大家可以自己查證。

「不知道為什麼市長要對議員進行認知作戰跟帶風向的言詞。」苗博雅說，我們在討論的是公務資源是不是被濫用、公務員上班是否做市府的政治打手等，嚴肅的問題。

苗博雅指出，昨天呈現了所有證據，已經證實了台北市政府根本就是螺絲掉滿地，議員幫忙把螺絲鎖緊，是在幫市長做好他沒做的工作，結果市長現在來對議員生氣，「我不知道是不是見笑轉生氣？因為在我們所有人民期待，我們希望公務員一定是競競業業克盡職守，而不是在上班的時間去做政治打手」。

苗博雅說，昨天請科長以上的官員來朗讀這些證據，就是他們在上班時間在網路上，做政治攻擊，攻擊他人的言詞，這些都是公務員在上班時間作的言論，如果請他們重新說一次自己做過的事算是羞辱，是不是當初被他們這些言詞羞辱的人應該做何感想？