苗博雅要公務員唸PTT推文　柯文哲痛批：這些國家公務員沒人權嗎？

▲台北市長柯文哲。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

台北市政府網軍爭議延燒，社民黨台北市議員苗博雅要求一名在上班時間使用PTT發文的交通局林姓科長（ID：Kuloda）唸出留言，被網友認為是公開處刑。對此，台北市長柯文哲表示，若同仁被無理的羞辱，我會全力保護大家，「平常把個資、人權、隱私權掛嘴邊，難道這些國家公務員就沒有這些人權了？」

對於近期北市府網軍爭議，柯文哲指出，最近有一些市府公務員，上班時間去PTT留言，被抹黑成市府網軍，媒體連日大作文章。已經懲處了，還要被議員抓去議會公審，強迫唸個人的po文，讓這些公務員在媒體鏡頭前，被訕笑羞辱，我認為這已經違反比例原則。

柯文哲表示，公務人員是國家公僕，薪水來自人民納稅錢，自然要遵守「公務人員服務法」，不可遲到、早退，不可貪瀆收賄，不可違反行政中立法等等。若違反規範，按情節輕重予以懲處，若觸犯刑法，就移送司法調查。但怎樣都不是議員作秀的工具。

柯文哲指出，臺灣是民主、自由、法治國家，人民的言論自由，國家應給予最大限度的保障。自己不贊成因爲這個事件，把市府電腦跟外網全部斷絕；也不同意栽贓這些人是有組織，有人指使的網軍。

柯文哲表示，凡事依法論法，若網路上有假消息、假新聞、惡意攻擊，請檢舉，由主管機關立案調查，看有沒有對價關係、金流，有無構成法辦要件，該怎麼辦就怎麼辦。

對於苗博雅質詢，柯文哲批評，自己看到昨天在議會，有議員的質詢已超出公務監督之分際，把國家基層公務員叫到議會，強迫他朗讀自己的貼文，在媒體面前公審，還將個人隱私赤裸裸公布，「平常把個資、人權、隱私權掛嘴邊，難道這些國家公務員就沒有這些人權了？」

柯文哲表示，公務人員上班不認真工作，去玩PTT，固然要罰，但不能違反比例原則。若認定他的留言具有真實惡意，請檢舉送檢調，但請不要濫用權力，打擊公務人員尊嚴。

對於質詢爭議，苗博雅則反擊，昨天議會的開會全程、媒體都有直播，內容是完全公開在網路上，「全程沒有任何一個議員對公務員有任何訕笑或羞辱言詞，大家是非常理性、非常平和的，在討論一個重要的市政問題」，柯文哲說議員訕笑羞辱公務員，這個事完全扭曲跟虛構的事，網路上影片都在，大家可以自己查證。

「不知道為什麼市長要對議員進行認知作戰跟帶風向的言詞。」苗博雅說，我們在討論的是公務資源是不是被濫用、公務員上班是否做市府的政治打手等，嚴肅的問題。

苗博雅指出，昨天呈現了所有證據，已經證實了台北市政府根本就是螺絲掉滿地，議員幫忙把螺絲鎖緊，是在幫市長做好他沒做的工作，結果市長現在來對議員生氣，「我不知道是不是見笑轉生氣？因為在我們所有人民期待，我們希望公務員一定是競競業業克盡職守，而不是在上班的時間去做政治打手」。

苗博雅說，昨天請科長以上的官員來朗讀這些證據，就是他們在上班時間在網路上，做政治攻擊，攻擊他人的言詞，這些都是公務員在上班時間作的言論，如果請他們重新說一次自己做過的事算是羞辱，是不是當初被他們這些言詞羞辱的人應該做何感想？