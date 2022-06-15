互不退讓！遠雄稱大巨蛋國賠「應與議約脫鉤」　柯文哲秒否決

▲台北市長柯文哲。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

北市府日前公布與遠雄議約大巨蛋營收分潤結果，但台北市議員游淑慧13日爆出，市府以未核定的109年遠雄投資執行計畫書作為評估基礎，取出偏低分潤比例，而台北市副市長黃珊珊更說會要求遠雄撤回國賠訴訟。對此，遠雄集團副總經理楊舜欽15日上午回擊，議約與撤回國賠是兩件事；但台北市長柯文哲直言，不願意將議約與退回國賠脫鉤。

台北市長柯文哲15日上午出席信義三興公辦都市更新案開工動土典禮，會前被問到有關遠雄稱，議約與撤回國賠為兩件事情、國賠跟議約條件應該要脫鉤等言論，柯文哲直言，「當然不願意（脫鉤）啊！」

國民黨台北市議員游淑慧13日於市政總質詢提出，市府以未經核定的109年遠雄投資執行計畫書作為評估基礎，取出偏低分潤比例，內容還稱「體育場館不再規劃作為職業棒球比賽場地」，質疑大巨蛋不再作為職棒比賽場地太荒謬，倘若柯市府核定該份計畫書，「我絕對把你們送到監察院裡面去。」

當時柯文哲也直言，「這⋯一看這句話就很怪了，它一定會打職棒的，怎麼會不打職棒呢？」並直言「這一定會刪除」。而台北市副市長黃珊珊則說明，因納入物價上漲、通貨膨脹等使營建成本提高，考量遠雄合理的股東投資報酬率，所以訂出包底0.6％、超額抽成1％和1.6％比率，後續會要求遠雄撤回遭令停工的國賠訴訟。

但遠雄集團副總經理楊舜欽15日上午受訪時回應，國賠是遠雄要爭取的權益，應該跟議約條件脫鉤，這是兩件事情，就像是老師與學生發生車禍時，老師要求學生不得索賠、否則不能上課，這個邏輯不合理，「不是不能談，而是不能綁在一起。」