上海女大生咖啡有怪味　校方驚悚追查：在圖書館被下春藥

記者任以芳／綜合報導

大陸上海外國語大學一名擁有預備的黨員資格尹姓學生，疑似在女同學咖啡投入異物被檢舉，校方事後調查是牛磺酸泡騰片。市面上販售有兩種用途，一種是提神，另一種是「催情」。由於行為實在太惡劣，該名下藥學生直接被開除，沒有轉圜餘地。

綜合陸媒報導指出，該名尹姓學生12日在學校圖書館，對一名女同學的咖啡杯中投放異物。女同學喝了一口後，察覺味道不對吐掉，打開杯子一看發現杯底沈澱奇怪的東西，嚇得立刻向學校保衛部門報告。

▲上海外國語大學某男大生在女同學咖啡裡下春藥 。（圖／翻攝 青蜂俠）



上海外國語大學調查後發現，咖啡裡的異物是牛磺酸泡騰片，透過監視器抓到下藥的就是尹姓學生。由於行為情節嚴重惡劣，校方於6月14日按程序開除學籍處分。同時，根據黨規黨紀，取消其預備黨員資格。

女同學在微博發文描述經過，咖啡放在桌上後吃一頓飯時間，意外就發生了，自己認識下藥的學生但無過節，當時覺得味道很怪沒喝下去，但事後造成心理很大陰影，覺得太可怕要追查到底。文章雖然沒公佈下藥同學的姓名、系所，幾乎全校都猜出來是誰。

▲ 女同學咖啡裡異物是「牛磺酸泡騰片」 。（圖／翻攝 青蜂俠）

根據陸媒《每日經濟新聞》報導指出，牛磺酸上市公司永安藥業的年報， 牛磺酸主要應用領域在飲料及保健食品領域，紅牛、樂虎、東鵬、娃哈哈、力保健等功能性飲料中均含有牛磺酸 。

從大陸入口網站搜尋關鍵字「牛磺酸泡騰片」，會出現兩種結果， 一種是抗疲勞的功能營養品，另一種則是「催情春藥」 ，電商平台描述稱「女性專用，無色無味，每次1片，激情重現，讓她不再冷淡」。

陸媒《界面新聞》報導也指出，實際搜索「淘寶」、「京東」、「美團」等大型電商或生活類平台發現， 關於涉及「牛磺酸」成分而介紹又帶性暗示文字的商品全部下架 ，大部分只剩下添加「牛磺酸」的能量補充型飲料。