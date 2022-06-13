本土再新增37例！上海除3區外禁止堂食　美容美髮要預約

▲上海暫停市區餐飲內用。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

上海衛健委13日通報，上海新增本土新冠肺炎確診病例11例和無症狀感染者26例，合計37例。因疫情再度升溫，上海市商務委二級巡視員賴曉宜12日明確，除在金山、奉賢和崇明三區部分企業開展試點外，當前市區餐飲服務仍實行線上、線下外賣，不提供堂食（內用），後續將根據疫情防控形勢在全市逐步恢復內用。

據香港文匯網，上海已經有不少商場和企業陸續宣布將在上週末恢復內用，如豫園商城、新世界城、上海恆基名人購物中心等，及部分老字號餐飲企業。但根據當前疫情仍有多點散發實際，《上海市餐飲服務業復商復市疫情防控指引（2022年第二版）》週末陸續下發相關單位，上述企業都緊急發布通告內用暫緩恢復。

賴曉宜表示，近期發布了關於餐飲、美容美髮、家政等居民生活服務業復商復市疫情防控指引，除了明確餐飲不提供堂食外，美容美髮實施線上預約、錯峰限流等措施。

賴曉宜強調，餐飲、美容美髮、家政等行業員工必須實施每日核酸檢測，餐飲自有外送員每天「1次核酸+1次抗原」。各個服務性場所要安排專人在入口，督促顧客科學佩戴口罩、掃碼測溫，確保進入人員健康，且信息可查詢可追蹤。

6月9日以來，上海連續出現2起聚集性疫情，上海市衞生健康委副主任趙丹丹在12日的發佈會上表示，2起疫情分別涉及楊浦區的蘇寧易購家電商場和徐匯區紅玫瑰美容院，已排查到31例陽性感染者軌跡涉及這兩個商業場所。