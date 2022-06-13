收養狗仔越養越怪...類熊掌、長不大　經鑑定是「二級保護動物」

▲上海胡姓人家「封控」期間收養一隻流浪狗 。（圖／翻攝 網易）

記者任以芳／綜合報導

上海「封控」兩個月期間，某社區有一戶人家收養一隻奄奄一息的小狗，帶回家細心照顧後，取名「吉祥」。但兩個月時間裡，飼主越養越覺得奇怪，狗仔不但長得像其他未知生物，爪子也像是熊爪，通報上海野生動物部門後，原來「吉祥」不是狗是貉，還是大陸國家二級保護野生動物。

陸媒《網易》報導指出，收養「吉祥」的飼主胡楠表示，最初是鄰居4月8日發現剛出生的小傢伙躺在院子的草叢，身上還有臍帶，以為是剛出生被遺棄的狗仔，馬上拍照發到社區微信群求助。

恰巧胡楠一家有豐富的養狗經驗，尤其是胡楠的媽媽，多次照料懷孕的貓狗並幫助動次生產，於是主動收養了這只小狗。

胡楠回憶小狗送到家裡時已經全身冰涼，足足敷48個小時的電熱毯，才緩了過來。照料一段時間後，小狗再度休克，胡楠一家接力按摩的心臟，終於奇跡生還。社區居民也很關心小狗情況，大家覺得是一隻「幸運狗」，因此取名為「吉祥」。

▲ 飼主越養越奇怪，狗仔爪子像熊掌 。（圖／翻攝 網易）

奇怪的是，小狗兩個月下來沒長身體，爪子還像熊爪，糞便也不像狗狗的氣味。胡楠一家決定打給上海野生動物部門來鑑定，確認「吉祥」究竟是不是中華田園犬。

最後，經過專業人士鑑定，「吉祥」上海土著，大陸國家二級保護動物「貉」，必須送往送往上海動物園的哺育室，進行近一個月的防疫隔離，再由園方正式收養。

確認「吉祥」身份後，胡楠一家百感交集，「吉祥」哲家人感情很好，甚至把外婆當成媽媽，聽到腳步聲，就會主動跑過去，別人的味道「吉祥」都不喜歡，只有趴在外婆的手上，才睡得著。

雖然只有短短兩個多月相處，外婆感傷的說，「剛開始照顧它的時候，還沒巴掌大，現在胖了，軟毛也長出來了，我知道送去動物園對牠更好，但我真的捨不得。」

到了分離時，外婆沒怎麼說話，一直用手撫摸「吉祥」的肚子幫助排便，並且準備好牠熟悉的玩具和墊子，以及喝慣的羊奶。希望「吉祥」去新家後一切安好，全家人也十分珍惜這段難得的魔幻收養經歷，成為一輩子的暖心回憶。

▼ 飼主不捨與「吉祥」說再見 。（圖／翻攝 網易）