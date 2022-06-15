驚！申請入學缺額超過1萬人　甄選會曝「三個原因」造成

▲今年個人申請分發後缺額高達1萬294個，比去年大增4029個。（圖／大考中心提供）

記者許敏溶／台北報導

111學年度「大學申請入學招生」在今（15日）上午9時，在大學甄選入學委員會網站公告統一分發結果，不另寄書面通知，今年分發率為57.62％，比去年減少1.81個百分點，而且缺額高達1萬294個，比去年大增4029個，增幅超過6成，連台大缺額也有176人，甄選會表示，主因是招生名額數增加269個，還有總報名人數減少4072人，且受疫情影響有1023人改以防疫外加名額分發。

大學申請入學統一分發結果今天公告，甄選會表示，今年申請入學共有2195個校系參加，招生總額5萬9786名，111學年度總報名人數8萬1350人，相較110學年度減少4072人，而111學年度報名分發率（獲分發人數/總報名人數）為57.62％，較110學年度59.43％減少1.81個百分點。

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不過，根據甄選會統計，111學年度分發後的招生缺額計有1萬294個（不含原住民、離島、願景計畫外加名額），相較110學年度招生缺額6265個，增加4029個。

甄選會表示，今年招生缺額數增加主要原因，包括招生名額數增加269個，但總報名人數減少4072人，且受疫情影響有1023人改以防疫外加名額分發，若依照簡章規定，各校系分發後的招生缺額與之後獲分發錄取生所放棄缺額，其名額如屬教育部核定當學年度新生招生名額者，將扣除當學年度「繁星推薦」增額錄取的名額後，回流至大學分發入學招生名額使用（外加名額除外），而分發後的同名次增額，也由分發入學招生名額流用。