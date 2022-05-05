考生注意！申請入學二階審查資料上傳今起開放

▲申請入學二階審查資料上傳今起開放。（圖／摘自甄選會）

記者許敏溶／台北報導

申請入學「第二階段審查資料上傳系統」今（5日）上午9時開放，大學甄選入學委員會提醒通過第一階段篩選考生，除大學校系另有規定外，必須在校系規定繳交截止日前，將審查資料以網路上傳（勾選）方式，上傳至甄選入學委員會，若考生非應屆畢業生或自境外返台就學等，在高中學習歷程資料庫無資料，繳交方式則一律採「自行上傳PDF檔」。

甄選委員會指出，考生之前在「第二階段審查資料上傳系統（測試系統）」中演練上傳（勾選）的繳交方式、審查資料僅供測試，不列入正式資料，也不會傳送到各通過篩選校系，請考生務必在正式系統內，根據申請校系規定的截止日前，完成審查資料上傳作業。

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由於今年修課紀錄、課程學習成果、多元表現，得以使用高中學習歷程資料庫資料，甄選會表示，考生在登入系統時，首先要針對通過第一階段篩選校系分別設定「勾選高中學習歷程資料庫」或「自行上傳PDF檔」，每一校系僅限選擇一種繳交方式。

甄選會表示，考生若為應屆畢業生且高中學習歷程資料庫有資料者，進入審查資料上傳系統後，系統原則上會呈現第一到第五學期的修課紀錄、第一到第六學期的課程學期成果及多元表現，若第五學期修課紀錄及第五至第六學期課程學習成果、多元表現等檔案資料有誤，考生除應儘速向就讀學校反映外，仍應在申請校系所訂繳交截止日前完成審查資料上傳及確認作業，避免延誤自身第二階段甄試權益。