考生「查無接觸者證明」無法甄試　教育部：先簽切結再補資料

▲110年大學學測，考生進考場。（圖／記者林敬旻攝）



記者許展溢／台北報導

中央流行疫情指揮中心優化系統因查不到接觸者，導致不少學生無法提出接觸者隔離證明，參加不了面試，教育部今（29日）表示，個案考生如遇特殊狀況可先簽立切結書進行大學申請入學第二階段甄試，後續再完成資料補正作業。

大學申請入學第二階段指定項目甄試於5月19日至6月5日舉行，依據大學申請入學管道因應疫情應變機制，一般校系考生若為居家檢疫、居家隔離、自主防疫、自主健康管理就醫採檢尚未接獲檢驗結果及確診等個案，可依不同身分類別，提交確診通知書、居家隔離通知單等相關證明文件，向通過篩選學系申請適用防疫應變機制，則可改以學測成績及書審資料進行甄試，不得外出應試。

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但現在傳出有考生因地方衛政單位作業、或遇有資料遺漏、數位證明查無資料等情事，致需延遲提交相關證明文件，教育部表示，各大學學系均會同意由考生先行簽立切結書，並於事後補件方式，給予彈性，也請於收到相關證明文件(含COVID-19數位證明)時，交付學系完成資料補正作業，以保障自身權益。

教育部指出，目前有多位考生先切結適用防疫應變機制，事後也順利完成補件作業，但因大學招生係涉及整體應試公平性，個案考生後續仍應提交相關證明文件，交付大學據以認定，否則仍須依招生簡章規定視為面試缺考。