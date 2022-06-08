創新高！大學個人申請1184校系錄取3281個外加名額

▲甄選會統計，以防疫外加名額錄取校系有1184個，圖為北市大日前舉行申請入學二階甄試。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

新冠肺炎疫情影響今年大學個人申請，但也開放個案考生若因確診等原因無法參加甄試，達到標準考生可採外加名額錄取，根據大學甄選入學委員會今（8日）公布統計結果，今年各大學第二階段甄試因受新冠肺炎疫情影響，以防疫外加名額錄取「適用個案應變機制考生」的校系數計有1184個，正取生1128個、備取生2153個，合計錄取3281個創下歷年新高紀錄，而正取生約占申請入學招生名額總數的1.9%。

甄選會表示，111學年度大學「申請入學」第二階段指定項目甄試，各大學目前皆已公告錄取結果，提醒經各大學錄取的正取與備取考生，包括上述以防疫外加名額錄取的考生，從明天起到週五（9日），每天上午9時起至下午9時止，前往甄選會網站完成網路就讀志願序登記，接受統一分發，若未依規定期間及方式完成登記者，一律視同放棄錄取資格，不予分發。

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而今年防疫外加名額錄取「適用個案應變機制考生」校系數達到1184個，正取生1128個、備取生2153個，甄選會表示，以防疫外加名額錄取數3281個的確創下歷年新高，但因採外加，故不會影響一般生的分發機制，而且外加名額也不可超過該系個人申請招生名額的5%，不會造成該系負擔。

此外，甄選會表示，111學年度「離島地區及原住民籍高級中等學校應屆畢業生升學國(市)立師範及教育大學聯合保送甄試」錄取生及「原住民族及離島地區醫事人員養成計畫公費生甄試」錄取生，也要同時與「申請入學」錄取生在登記期間內完成網路就讀志願序登記，接受統一分發。

甄選會提醒，錄取生登記就讀志願序時，須憑本人「學測應試號碼」、「身分證號碼（或居留證號碼）」及「考生個人密碼」等三項證號暨網頁上顯示的驗證號碼登入系統。

甄選會指出，錄取生無論僅錄取單一校系或多個校系，均須在規定期間內，上網完成就讀志願序登記，否則視同放棄錄取資格，不予分發；「個人申請」錄取生若同時經大學「繁星推薦」入學第八類學群錄取者，不得再參加網路就讀志願序登記，接受統一分發；「個人申請」錄取生若同時經台北藝術大學音樂學系及美術學系錄取並完成報到者，不得再參加網路就讀志願序登記，接受統一分發。

甄選會表示，統一分發結果預定在下週三（15日）上午9時起在大學甄選入學委員會網站公告，不另寄書面通知。

