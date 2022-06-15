大學「申請入學」分發率57.62％　今早9點起這網站查分發結果

▲申請入學今天放榜，今年分發率為57.62％ 。（圖／中央大學提供）

記者許敏溶／台北報導

111學年度「大學申請入學招生」在今（15日）上午9時，在大學甄選入學委員會網站公告統一分發結果，不另寄書面通知，根據甄選會統計，111學年度總報名人數8萬1350人，相較110學年度減少4072人，而111學年度報名分發率（獲分發人數/總報名人數）為57.62％，較110學年度59.43％減少1.81個百分點。

根據甄選入學委員會統計，今年申請入學共有2195個校系參加，招生總額5萬9786名，共計8萬1350人報名，日前各校陸續公告第二階段甄試錄取名單，全國各校系正取5萬7869個名額，備取7萬2685個。

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甄選委員會表示，111學年度大學申請入學統一分發總報名人數8萬1350人，相較110學年度8萬5422人減少4072人，而申請入學招生名額5萬5810個（含願景組123個，不含原住民、離島、願景計畫外加名額），相較110學年度5萬5541個，增加269個。

此外，甄選會指出，111學年度考生平均申請校系數5.71個，較110學年度5.59個提升，而通過第一階段篩選考生平均通過校系數，111學年度為2.88個，也較110學年度2.87個增加。再從考生填報志願序獲分發的情形，111學年度以第一志願序獲分發有4萬3595人，比率為93.00%，也較110學年度89.85%有所成長。

今年獲分發人數4萬6875人（含原住民、離島、願景計畫外加名額，但不含以防疫外加名額獲分發之人數），甄選會分析，主要是因總報名人數減少，相較110學年度獲分發人數5萬767人，減少3892人，故111學年度報名分發率（獲分發人數/總報名人數）為57.62％，較110學年度59.43％減少1.81個百分點。

甄選會提醒考生，獲分發錄取生如參加其他入學管道而獲錄取者，應於其他入學管道的錄取大學報到前，完成聲明放棄入學資格，否則一經發現，即取消本招生分發校系的錄取資格，若統一分發結果公告前，已在其他入學管道錄取且完成報到者，不影響這次招生獲分發錄取資格。