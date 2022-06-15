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最便宜iPad終於要有新品　外媒：將搭載A14晶片、USB-C

▲最新iPad預計搭載USB-C。（圖／取自9to5mac）

▲最新iPad預計搭載USB-C。（圖／取自9to5mac）

記者陳俐穎／綜合報導

入門級iPad由於訂價較低，是iPad全系列中最好入門的產品，不過蘋果已經多年沒有推出更新。根據外媒9to5Mac報導指出，蘋果未來的入門級iPad會採用A14仿生晶片、USB-C接口，並支援5G。

目前定價為329美元的入門級iPad是該系列中最平價的iPad。出於這個原因，蘋果已經多年沒有進行更新設計，目前仍然使用home鍵，接口也是Lightning而不是更現代的USB-C。今年，蘋果似乎要對最便宜的iPad進行更重大的升級。9to5Mac表示，新的第10代iPad代號為J272Ω，將配備USB-C端口，這也代表蘋果終於計劃將USB-C引入整個iPad系列。

USB-C不止會更方便，還支援更快的傳輸速度，甚至支持更多種類的外圍裝置，例如連接到外接顯示器。新款入門級iPad還可能配備與iPad Air螢幕解析度相同的螢幕，這也是目前第9 代iPad最大短板，仍採用LCD非全貼合螢幕。

除了這款產品，也有傳言稱，蘋果將在今年推出新的iPad Pro機型，下一代iPad Pro將配備M2晶片，甚至支援MagSafe磁吸無線充電。

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關鍵字：

iPadA14USB-C

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