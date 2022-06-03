　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

彭博社：蘋果要讓iPad「更像筆電」　 下周發表iPadOS 16功能大提升！

▲▼ iPadOS 15作業系統 。（圖／翻攝蘋果官網）

▲蘋果即將發表最新iPadOS 16作業系統，外媒認為將使iPad更像筆電，圖為目前運行中的iPadOS 15作業系統 。（圖／翻攝蘋果官網）

財經中心／綜合報導

彭博社報導，蘋果將在下週二凌晨舉辦的全球開發者大會（WWDC），發表最新的iPadOS作業軟體iPadOS 16，讓iPad更像是筆電而不是手機。

報導指出，即將發表的iPadOS 16，將有重新設計的多工處理介面，讓用戶可以更輕鬆地查看哪些App已經打開，讓你可以調整App視窗的大小，同時操作多個App的新方法。

目前，蘋果最新版的iPadOS 15作業系統，其實也有多工處理功能，讓用戶可以在iPad同時使用多款App，透過多工處理選單，可以選擇全螢幕、「滑動置前」或「分割顯示」，某些情況下還可以使用中間視窗，讓你同時操作多個App。

但專業用戶還希望介面能更提升，功能更像筆電。

這問題其實並非出在硬體，因為iPad Pro、Pad Air都一如蘋果筆電，採用M1晶片，功能越來越強大，但某些方面，軟體被認為並沒有跟上。

蘋果發言人對此報導拒絕評論。

外媒《PHONEARENA》認為，現在是時候，蘋果該推出更高級的軟體功能。

《appleinsider》認為，重新設計的多工操作介面，可以更容易查看App，並在這中間切換使用，與macOS類似。

近年來，iPad 佔蘋果年度銷售額的近9％，且比重近年來持續上升。蘋果也在iPad硬體部分做了很多改善提升，像是iPad Pro、iPad Air採用跟Mac相同的M1處理器。

如果爆料屬實，那麼今年的蘋果WWDC開發者大會，對於iPad粉絲和開發者來說，將是一場激動人心的盛會。

►3.2折超划算！自然美BIO UP淡斑安瓶讓肌膚發光

►各位爸媽準備掏荷包！好看又安全的「遊戲地墊」在這

ET快訊
快訊／2歲女童誤觸封模機　左手兩指遭夾斷
國家警報響！新北山區暴雨警示　雨區擴大「13縣市大雨特報」
叔叔陳屍山上水源地！　侄子返家過端午節等嘸人
烏來娃娃谷烤肉喝酒　男失足「墜落1樓高河岸」送醫不治
麥當勞今年已關5間！網再揭「內用區被縮小」　業者曝原因
27歲小周迅「2分鐘交歡片」瘋傳！正宮默認老公就是男主角
快訊／死亡+142　20多歲男「全身無力路倒亡」
快訊／中重症+409　7月大男嬰重症「哮吼併呼吸窘迫」
快訊／高中以下發「4劑快篩」　周一到校領畢業生也有份

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iPhone 14售價還要漲？　分析師提2理由：會比13系列貴100美元

彭博社：蘋果要讓iPad「更像筆電」　 下周發表iPadOS 16功能大提升！

蘋果公布設計大獎入圍名單　台灣解謎遊戲上榜

【廣編】大同3C受消費者肯定！奪2022讀者文摘「家電售後維修服務中心類」信譽品牌金獎

預估全球智慧手機出貨量減少　IDC：蘋果最不受影響

一代神機殞落！　外媒曝iPhone 6s將在6月底列入蘋果「過時名單」

iPhone聽音樂「睡著秒自動關閉」　神步驟曝光！YouTube也能用

保障錢財、資訊安全　五招遠離「有問題」App　

Google Pixel 7 Pro原型機流入市面？外國網友：在臉書上買到

傳iPhone 14入門款無緣新晶片　調查機構：僅有Pro以上機型配備A16

強尼戴普洗刷冤屈贏了！　安珀赫德賠3億悲痛控訴

盤點強尼戴普法庭精彩亮點！　「笑場.幹話」嚴肅場合也幽默應對

強尼戴普贏了！判決「一路YES到底」　安珀「慘賠3億」表情逐漸母湯

王心凌清唱《彩虹的微笑》《大眠》　吳謹言模仿秀…遭虧「得閉起耳朵」

將同事桌子每日前挪1cm　15天現超大洞當事人傻眼

摩鐵螺絲暗藏針孔偷拍　嗆老闆是檢察官別鬧事

李立群慶祝上海解封！　凌晨12點奔劉畊宏家合體跳操

上網找工作遭軟禁斷聯　警攻85大樓救出9肉票

惡飼主將孕兔「宅配棄養」　志工開箱嚇壞急送醫救治

主人想跟羅威那犬牽手　汪翻白眼無奈出掌配合

iPhone 14售價還要漲？　分析師提2理由：會比13系列貴100美元

彭博社：蘋果要讓iPad「更像筆電」　 下周發表iPadOS 16功能大提升！

蘋果公布設計大獎入圍名單　台灣解謎遊戲上榜

【廣編】大同3C受消費者肯定！奪2022讀者文摘「家電售後維修服務中心類」信譽品牌金獎

預估全球智慧手機出貨量減少　IDC：蘋果最不受影響

一代神機殞落！　外媒曝iPhone 6s將在6月底列入蘋果「過時名單」

iPhone聽音樂「睡著秒自動關閉」　神步驟曝光！YouTube也能用

保障錢財、資訊安全　五招遠離「有問題」App　

Google Pixel 7 Pro原型機流入市面？外國網友：在臉書上買到

傳iPhone 14入門款無緣新晶片　調查機構：僅有Pro以上機型配備A16

陳時中、林佳龍誰選北市威脅大？蔣萬安：民進黨內部事不做評論

莊人祥再曝入境鬆綁方向！機場返家擬「開放自駕、親友接送」

他與女友吵架後怒砸博物館！　摔碎「價值1.5億元」古希臘文物

iPhone 14售價還要漲？　分析師提2理由：會比13系列貴100美元

北京市委書記蔡奇與洪秀柱會面　國台辦主任劉結一出席會見

端午加碼獎金誰會是幸運兒？「芒種」節氣5生肖財運最旺　

國家警報響了！新北山區暴雨警示　雨區擴大「13縣市大雨特報」

恩恩爸不能拿錄音檔　因法規受限！他翻出消防局「雙標鐵證」打臉

愛亂咬植物！虎斑慘被媽物理封印　糗變「開喜貓婆婆」笑翻網

快訊／2歲女童誤觸封模機　左手兩指遭夾斷緊急送醫

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

3C家電熱門新聞

Netflix大動作抓「寄生帳號」　內部政策混亂、簡單一招可破解

iPhone聽音樂「睡著秒自動關閉」　神步驟曝光

端午節拿免費LINE貼圖　8款完成任務限時下載

調查機構：僅有iPhone 14 Pro以上機型配備A16

MSI 618購物節狂降再抽住宿券

彭博社：蘋果要讓iPad「更像筆電」　 下周發表iPadOS 16功能大提升！

蘋果iPhone 14 Pro外觀渲染圖再現　「驚嘆號!」打孔螢幕曝光

LG 618購物節優惠面子裡子都滿足

LG OLED C1系列獲「護眼雙認證」宅家看電視不怕藍光疲勞

使用相同製程　郭明錤：A16晶片改良範圍不大

5月手機降價榜出爐　SONY旗艦下殺破萬元

一代神機殞落！　外媒曝iPhone 6s將在6月底列入蘋果「過時名單」

蘋果公布設計大獎入圍名單　台灣解謎遊戲上榜

AORUS 17超強大讓婁峻碩愛不釋手

更多熱門

相關新聞

台中兒做英聽線上測驗　抓包媽媽偷吃小王

台中兒做英聽線上測驗　抓包媽媽偷吃小王

台中一名林姓女子與陳姓丈夫結婚多年，育有2名孩子，2人感情相當融洽，沒想到林女突然態度冷淡、刻意瘦身，甚至搬回娘家。陳夫後來使用家中共用的iPad要讓孩子測驗英文聽力，才抓包妻子與呂姓小王有婚外情，氣得提告求償100萬元。台中地院審理後，判呂男應賠60萬元，全案仍可上訴。

蘋果公布設計大獎入圍名單　台灣解謎遊戲上榜

蘋果公布設計大獎入圍名單　台灣解謎遊戲上榜

筆電鏡頭拍到醜照！網曝「恐怖後果」：一定要遮

筆電鏡頭拍到醜照！網曝「恐怖後果」：一定要遮

中國疫情造成供應鏈困境　蘋果iPad產能首度向越南轉移

中國疫情造成供應鏈困境　蘋果iPad產能首度向越南轉移

MSI 618購物節狂降再抽住宿券

MSI 618購物節狂降再抽住宿券

關鍵字：

iPadOS 16iPad蘋果筆電平板

讀者迴響

熱門新聞

端午五毒日！　千萬別去「4地方」

波特王被踢！認百萬粉專：與我無關

葛斯齊認：整個演藝圈只怕「她」

免費發放快篩試劑、國小到高中生每人4劑

快訊／41歲張娜拉宣布結婚！男方小6歲

250人班機失聯　竟是機師睡死

國防大學活春宮影像遭側錄外洩　3生下場曝

抓到了！IP在北市府的網軍是他

確診兒病逝　媽急問「有無遺言」原因太心酸

葛斯齊曝張穎穎「群組開譙」　汪小菲求饒：再也不聯絡女人

汐止情侶「可怕鬼切」亡！法醫相驗曝死因

知名「正妹直播主」被抓姦！　睡同業老公還嗆正宮

基隆父女家中雙亡　身障女伴屍多天喪命

葛斯齊再爆汪小菲「第3個女人」！全身照超辣

雨天飛蟻狂竄「放一盆水消滅」一票人做錯GG！

更多

最夯影音

更多
強尼戴普洗刷冤屈贏了！　安珀赫德賠3億悲痛控訴

強尼戴普洗刷冤屈贏了！　安珀赫德賠3億悲痛控訴
盤點強尼戴普法庭精彩亮點！　「笑場.幹話」嚴肅場合也幽默應對

盤點強尼戴普法庭精彩亮點！　「笑場.幹話」嚴肅場合也幽默應對

強尼戴普贏了！判決「一路YES到底」　安珀「慘賠3億」表情逐漸母湯

強尼戴普贏了！判決「一路YES到底」　安珀「慘賠3億」表情逐漸母湯

王心凌清唱《彩虹的微笑》《大眠》　吳謹言模仿秀…遭虧「得閉起耳朵」

王心凌清唱《彩虹的微笑》《大眠》　吳謹言模仿秀…遭虧「得閉起耳朵」

將同事桌子每日前挪1cm　15天現超大洞當事人傻眼

將同事桌子每日前挪1cm　15天現超大洞當事人傻眼

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面