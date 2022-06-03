彭博社：蘋果要讓iPad「更像筆電」　 下周發表iPadOS 16功能大提升！

▲蘋果即將發表最新iPadOS 16作業系統，外媒認為將使iPad更像筆電，圖為目前運行中的iPadOS 15作業系統 。（圖／翻攝蘋果官網）

財經中心／綜合報導

彭博社報導，蘋果將在下週二凌晨舉辦的全球開發者大會（WWDC），發表最新的iPadOS作業軟體iPadOS 16，讓iPad更像是筆電而不是手機。

報導指出，即將發表的iPadOS 16，將有重新設計的多工處理介面，讓用戶可以更輕鬆地查看哪些App已經打開，讓你可以調整App視窗的大小，同時操作多個App的新方法。

目前，蘋果最新版的iPadOS 15作業系統，其實也有多工處理功能，讓用戶可以在iPad同時使用多款App，透過多工處理選單，可以選擇全螢幕、「滑動置前」或「分割顯示」，某些情況下還可以使用中間視窗，讓你同時操作多個App。

但專業用戶還希望介面能更提升，功能更像筆電。

這問題其實並非出在硬體，因為iPad Pro、Pad Air都一如蘋果筆電，採用M1晶片，功能越來越強大，但某些方面，軟體被認為並沒有跟上。

蘋果發言人對此報導拒絕評論。

外媒《PHONEARENA》認為，現在是時候，蘋果該推出更高級的軟體功能。

《appleinsider》認為，重新設計的多工操作介面，可以更容易查看App，並在這中間切換使用，與macOS類似。

近年來，iPad 佔蘋果年度銷售額的近9％，且比重近年來持續上升。蘋果也在iPad硬體部分做了很多改善提升，像是iPad Pro、iPad Air採用跟Mac相同的M1處理器。

如果爆料屬實，那麼今年的蘋果WWDC開發者大會，對於iPad粉絲和開發者來說，將是一場激動人心的盛會。