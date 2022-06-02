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台中兒開iPad做英聽測驗　意外曝光媽媽偷吃小王「鹹濕對話」

▲ipad。（圖／pexels）

▲陳男開iPad要讓孩子做英文聽力測驗，結果抓包妻子偷吃。（示意圖／免費圖庫pexels）

記者柯振中／綜合報導

台中一名林姓女子與陳姓丈夫結婚多年，育有2名孩子，2人感情相當融洽，沒想到林女突然態度冷淡、刻意瘦身，甚至搬回娘家。陳夫後來使用家中共用的iPad要讓孩子測驗英文聽力，才抓包妻子與呂姓小王有婚外情，氣得提告求償100萬元。台中地院審理後，判呂男應賠60萬元，全案仍可上訴。

依據判決書內容，陳男與林女2011年4月結婚，婚後育有2名子女，原先感情十分和睦，林女擔任母親的角色也沒有不開心、不適應。

不過，林女的態度2020年底突然轉變，對丈夫變得冷淡、對婆婆相當不禮貌，還開始注重打扮、刻意瘦身，說出「不想接送小孩」、「想要自由」、「不想被關在家裡」、「自己一個人可以養活自己」等話語。

陳男聽完妻子的說法，感到相當不可思議，雙方也因此起了爭執，2021年3月至5月間協議分居，讓妻子搬回娘家居住。

▲▼出軌。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲陳男開iPad要讓孩子做英文聽力測驗，結果抓包妻子偷吃。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

沒想到，陳男後來用家中共用的iPad讓孩子進行英文聽力測驗，發現妻子的Line沒有登出，軟體的畫面停在與暱稱「呂賢」用戶的對話視窗。

陳男查看了2人的對話，發現相當露骨，就像熱戀中的情侶，視窗中還有2人約會時的親密合照，原來妻子假借回娘家居住的名義，事實上卻是跑去與呂姓男子約會、同居。

陳男發現了妻子外遇的事實，感到相當痛苦，2021年8月與妻子協議離婚、完成登記，也氣得對呂男提告，求償100萬元。

對此，呂男則抗辯，當時知道林女已婚，是在知道2人要離婚的前提下，才會與林女交往，交往過程中每個月約發生1、2次性行為，林女交往期間也不斷抱怨「在家裡不舒服」，時常遭到言語霸凌、就像傭人一樣。

台中地院審理後認為，呂男明明知道林女已婚，卻仍逾越一般男女關係，有不當往來，甚至發生性行為，侵害了陳男的配偶權，衡量雙方的學歷、社會經濟地位與侵害程度後，判呂男需賠償60萬元，全案仍可上訴。

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