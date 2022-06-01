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中國疫情造成供應鏈困境　蘋果iPad產能首度向越南轉移

▲▼iPad Air 5，第五代iPad Air 。（圖／翻攝蘋果官網）

▲蘋果將iPad產線移至越南。（圖／翻攝蘋果官網）

記者陳俐穎／綜合報導

根據外媒Nikkei Asia 報導，因為中國上海及周邊地區嚴格的疫情管控，導致數月的供應鏈中斷，蘋果有史以來第一次將一些iPad 的生產從中國轉移到了越南。消息人士也指出，蘋果還要求多家供應商增加庫存，以防止未來出現短缺和供應問題。

由於部分AirPods 已經在中國以外組裝，iPad 將是第二個在中國之外組裝的蘋果主要產品系列，iPhone 也在印度組裝，但並不是因為商業考量，最初是為了遵守當地法規。此舉突顯蘋果不斷努力讓供應鏈可以多樣化，越南對蘋果未來發展也逐漸重要。蘋果去年出貨了 5800 萬台 iPad，絕大多數生產商集中在中國。

為了進一步防止供應鏈中斷，蘋果已經要求供應商保證幾個月的零組件庫存，這些要求適用於蘋果的所有產品線包含iPhone、iPad、AirPods 和 MacBook，這是為了確保供應的連續性。

自5月初至中旬以來，中國江蘇省和上海的供應商已逐步恢復部分生產，但大多數人表示，產能恢復正常可能至少需要幾個月的時間。上海當地政府表示，將於6月1日進一步開放城市，幫助企業恢復正常運營。儘管因為疫情有大量的限制措施，富士康仍設法繼續正常運營最重要的幾個工廠，生產的步驟正在按預期進行。

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