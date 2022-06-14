吳淑珍確診「像風中殘燭將熄滅」　陳致中證實：下午已住院治療

▲吳淑珍確診後相當虛弱。（圖／翻攝自Facebook／陳水扁新勇哥物語）



記者賴文萱／高雄報導

前總統夫人吳淑珍10日確診新冠肺炎，雖是輕症，但因脊髓損傷抵抗力較差，血氧濃度掉到91、92。前總統陳水扁昨（13日）深夜則發文表示，本就虛弱的妻子，現在整個人像「風中殘燭」。高雄市議員陳致中今天下午發文證實，經與醫師討論，並遵照醫囑，為免染疫後的健康風險提高，下午已入院治療。

「扁嫂不能先被自己打敗」，陳水扁發文指出，吳淑珍確診後隨即服用抗病毒藥物PAXLOVID，也有吃症狀治療的藥物，他不斷替妻子注意血氧濃度和體溫變化，也要幫忙拍背咳痰。

陳致中下午證實表示，經與醫師討論，並遵照醫囑，考量媽媽是脊髓損傷的神經多重障礙疾患，為免染疫後的健康風險提高，下午已至高雄長庚入院治療。他也代表家人再次感謝各界關懷，並祝大家都平安。

▲前總統陳水扁。（資料圖／記者林敬旻攝）



陳水扁提到，吳淑珍吃藥後會拉肚子，造成食慾不佳，對於她本就虛弱無力的身體更是雪上加霜，現在連自己推輪椅的力氣都沒有，說話也聽不清楚要用手比畫，「整個人好像風中殘燭即將熄滅」。

陳水扁指出，他拜託醫護人員替妻子施打安命活源注射液，並接上高蛋白的艾爾補定注射液，「有好的體力才能對抗新冠病毒，否則病毒還沒消滅先被自己打敗」。