大陸力拚穩就業　習近平批評「部分大學造假數據」

▲8日下午，習近平在宜賓學院考察。（圖／新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

今年在新冠肺炎疫情衝擊下，大陸各行業被迫停工停業，「穩就業」成為官方頭等大事。大陸今年大學應屆畢業生更達1076萬人，將直接面臨就業難的問題。國家主席習近平日前視察四川時談到大學生就業問題，他批評，一些學校為求高就業率，弄虛作假。

習近平8日赴四川視察時，也到當地的宜賓學院關心就業問題。《新華社》日前發布特稿「習近平總書記考察四川紀實」提到，習近平在視察該校時表示，就業數據要紮實反映真實情況，「有些學校為了追求高就業率，弄虛作假，搞『拉郎配』（不顧意願的強制媒合），簽了再說。」

習近平強調，「不能糊弄上級部門，更不能糊弄學生。」他還寄語畢業生，一夜暴富、一夜成名不現實，大學生就業要懷著平實的心，綜合考慮自身條件和社會需求，防止「高不成、低不就」。

他又叮囑，「高等教育不斷普及，這是大勢所趨。國家發展方方面面都需要人才，關鍵是要提高人的素質。當然，學校專業設置、學生知識結構要同社會就業結構相匹配，同時要給予人才應有的地位和待遇。」

大陸各地也出招促進大學畢業生就業，據《澎湃新聞》報導，安徽省會合肥市近日在防疫指揮部會議中討論保就業，會中提到，正規劃每個小區（社區）招聘一名大學畢業生，擔任「小管家」，滿足大學生就業需求，也提升超過4000個社區的治理水準。

中共中央政治局4月29日會議指示要穩定和擴大就業。國務院之後也印發通知，為創業的大學畢業生祭出補貼，並針對提供畢業生就業的中小微企業，實施補貼、減稅降費等優惠。上海的國企今年將有超過半數的職位，針對當地的大學畢業生招聘。