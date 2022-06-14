　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

大陸力拚穩就業　習近平批評「部分大學造假數據」

▲這是8日下午，習近平在宜賓學院考察時，向師生們揮手致意。（圖／新華社）

▲8日下午，習近平在宜賓學院考察。（圖／新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

今年在新冠肺炎疫情衝擊下，大陸各行業被迫停工停業，「穩就業」成為官方頭等大事。大陸今年大學應屆畢業生更達1076萬人，將直接面臨就業難的問題。國家主席習近平日前視察四川時談到大學生就業問題，他批評，一些學校為求高就業率，弄虛作假。

習近平8日赴四川視察時，也到當地的宜賓學院關心就業問題。《新華社》日前發布特稿「習近平總書記考察四川紀實」提到，習近平在視察該校時表示，就業數據要紮實反映真實情況，「有些學校為了追求高就業率，弄虛作假，搞『拉郎配』（不顧意願的強制媒合），簽了再說。」

習近平強調，「不能糊弄上級部門，更不能糊弄學生。」他還寄語畢業生，一夜暴富、一夜成名不現實，大學生就業要懷著平實的心，綜合考慮自身條件和社會需求，防止「高不成、低不就」。

他又叮囑，「高等教育不斷普及，這是大勢所趨。國家發展方方面面都需要人才，關鍵是要提高人的素質。當然，學校專業設置、學生知識結構要同社會就業結構相匹配，同時要給予人才應有的地位和待遇。」

大陸各地也出招促進大學畢業生就業，據《澎湃新聞》報導，安徽省會合肥市近日在防疫指揮部會議中討論保就業，會中提到，正規劃每個小區（社區）招聘一名大學畢業生，擔任「小管家」，滿足大學生就業需求，也提升超過4000個社區的治理水準。

中共中央政治局4月29日會議指示要穩定和擴大就業。國務院之後也印發通知，為創業的大學畢業生祭出補貼，並針對提供畢業生就業的中小微企業，實施補貼、減稅降費等優惠。上海的國企今年將有超過半數的職位，針對當地的大學畢業生招聘。

►免跟團，一秒到日本！溪頭妖怪村飯店打折了

ET快訊
富樂快篩「C線消失」　即起回收下架237萬劑
快訊／王子維突退賽！　確診喉嚨非常的痛
遊樂園「大擺錘」空中解體！3男童噴飛　頭朝下重摔落地
叫餐「外送員是五月天阿信」！她PO網釣出本人親回
以為更年期！她48歲「自然懷孕」生下第3胎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

唐山被毆兩女子轉普通病房　因疫情禁探視...移動需借助輪椅

大陸力拚穩就業　習近平批評「部分大學造假數據」

天外飛來一箭！　婦人社區散步下眼皮被射穿急送醫

中國天眼「發現地外文明可疑信號」　相關團隊正進一步排查

少女下跪嗑頭「脖子遭猛踩」　莆田恐怖霸凌「影片瘋傳才辦案」

北京酒吧聚集性疫情升溫！官方立案調查　對全市娛樂場所大檢查

美女博士生三探印山大墓　拍反盜墓筆記用影片說考古

唐山全民檢舉打黑！舉報電話卻「無法打通」　接待處擠滿求助民眾

唐山打人惡男穿「BOY」T恤　網掀退貨潮還酸是「黑社會標配」

妳的腿很好看！　又是醉男搭訕女客被拒...舉起酒瓶椅子就打　

蟑螂起飛！2兒子尖叫　爸喝斥下秒正面對決嚇歪

她英文只會說到數字12　澳洲工作薪水爽翻4倍

高冷柴見媽受傷「伸手想呼呼」　 心疼樣惹人淚...網讚：沒有白養

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

孫騎車雙載「高速過彎」　嬤大法師後仰重摔超驚險

舞痴們「古怪舞姿」老師頭好痛　《上流戰爭》演員「ㄈ字舞」大跳反XD

王心凌挑戰Rap飆草東《山海》　「甜美是我的特色，不是包袱」

酒駕不想吹！摀耳衝回家摔跤　馬尾女惱羞控警「闖民宅酒測」

貪吃貓躲桌旁偷骨頭還哈氣嘶人　媽訓斥秒露「超萌無辜臉」：不4偶

入境3＋4要同地點住8天　柯文哲：又一個白痴政策

唐山被毆兩女子轉普通病房　因疫情禁探視...移動需借助輪椅

大陸力拚穩就業　習近平批評「部分大學造假數據」

天外飛來一箭！　婦人社區散步下眼皮被射穿急送醫

中國天眼「發現地外文明可疑信號」　相關團隊正進一步排查

少女下跪嗑頭「脖子遭猛踩」　莆田恐怖霸凌「影片瘋傳才辦案」

北京酒吧聚集性疫情升溫！官方立案調查　對全市娛樂場所大檢查

美女博士生三探印山大墓　拍反盜墓筆記用影片說考古

唐山全民檢舉打黑！舉報電話卻「無法打通」　接待處擠滿求助民眾

唐山打人惡男穿「BOY」T恤　網掀退貨潮還酸是「黑社會標配」

妳的腿很好看！　又是醉男搭訕女客被拒...舉起酒瓶椅子就打　

領養比特犬出現「離世毛孩影子」　同款習慣感動爸：熟悉感覺很暖

比陳其邁能幹！楊志良表態參選「師生的PK」　邁邁24字回擊了

誰買了富樂劣質快篩？　議員：軍醫局、看守所、煉油廠等13單位

2024總統大選國民黨怎佈局？藍委推兩人選「這樣就贏了」

大陸進口猴頭菇半年農藥超標13次　食藥署將限45天說明

615警察節　沈慧虹謝謝警察和警眷讓大家平安幸福

大同Q1表現亮眼！董座王光祥：將啟動組織再造　聚焦能源、電力

雲林+1748　再增2間新冠確診者居家照護健康關懷院所

學校復課了！國小生收「綠色乖乖」驚喜　家長感動：老師超用心

守護市民全靠「牠」！北市訓練米格魯揪褐根病　防路樹倒塌

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

大陸熱門新聞

唐山暴徒案3人是「天安社」　崑山龍哥酒醉砍人反被殺

女大生圖書館被下催情藥！嫌犯為高材生學長

男下春藥性侵學妹　奸商話術救人

流浪狗仔越養越怪　長不大爪如熊掌

莆田恐怖霸凌！少女下跪磕頭脖子遭猛踩

陸多地警方巡邏燒烤店　站崗盯顧客吃飯

妳的腿很好看！ 又是醉男搭訕女客被拒...舉起酒瓶椅子就打　

他不聽勸踩罐劇情大逆轉！27秒影片網友看傻眼

陸補教龍頭靠「直播帶貨」翻身　6月股價噴230%

單身女深夜回飯店　竟遭陌生男闖入房間

唐山打人惡男穿「BOY」T恤　網掀退貨潮

唐山9男打1女！燒烤店遭網罵爆　她淚發聲

習近平簽署命令　發布《軍隊非戰爭軍事行動綱要》

唐山被打女客傷勢曝光　頭臉嚴重變形腫脹

更多熱門

相關新聞

習近平簽署命令　發布《軍隊非戰爭軍事行動綱要》

習近平簽署命令　發布《軍隊非戰爭軍事行動綱要》

據《新華社》報導，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平日前簽署命令，發布《軍隊非戰爭軍事行動綱要（試行）》，自2022年6月15日起實施。

陸為穩經濟鬆綁房市　9天41地推出政策

陸為穩經濟鬆綁房市　9天41地推出政策

國民黨棄「九二共識」　陸官媒：想法幼稚

國民黨棄「九二共識」　陸官媒：想法幼稚

習近平重申堅持動態清零總方針：堅持就是勝利

習近平重申堅持動態清零總方針：堅持就是勝利

普丁求助習近平慘遭拒　飆罵外長：混蛋

普丁求助習近平慘遭拒　飆罵外長：混蛋

關鍵字：

習近平穩經濟

讀者迴響

熱門新聞

即／26歲國道警避車彎舉槍自戕！命危搶救中

夫結紮7年！人妻驗孕竟2條線：我沒有　真相曝光

鳳梨爆秘書「每晚尋歡至少5次」！

批台北讚上海被罵滾！金湯力真的滾了

邵雨薇突公開婚紗照！網狂刷恭喜

辣模參加極樂趴　只穿內衣詭異墜8樓

妹子快篩　紅線「不在C也不在T」傻了

她從未確診卻有1症狀！醫驚：99%是長新冠　

「啪啪啪黃金公式」曝光　網驚：會精盡人亡

曹格、吳速玲爆分居3個月直擊！

張蘭公開6歲孫子長相！網驚：也太帥

冷凍水餃哪牌最強？網友一面倒推「這家」

年提告逾800案被盯上　林義傑從受害者淪著作權蟑螂

深夜紅燈迴轉…長庚醫被攔！員警「2句話」讓他淚崩

快訊／今增123死！本土＋66119「中重症+285」

更多

最夯影音

更多
蟑螂起飛！2兒子尖叫　爸喝斥下秒正面對決嚇歪

蟑螂起飛！2兒子尖叫　爸喝斥下秒正面對決嚇歪
她英文只會說到數字12　澳洲工作薪水爽翻4倍

她英文只會說到數字12　澳洲工作薪水爽翻4倍

高冷柴見媽受傷「伸手想呼呼」　 心疼樣惹人淚...網讚：沒有白養

高冷柴見媽受傷「伸手想呼呼」　 心疼樣惹人淚...網讚：沒有白養

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

孫騎車雙載「高速過彎」　嬤大法師後仰重摔超驚險

孫騎車雙載「高速過彎」　嬤大法師後仰重摔超驚險

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面