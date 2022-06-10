習近平重申堅持「動態清零」總方針：堅持就是勝利！

▲中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在四川考察。（圖／新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

中共中央總書記習近平近日在四川考察時，再次重申要毫不動搖堅持「動態清零」總方針。他強調，要高效做好統籌疫情防控和經濟社會發展工作，堅決克服目前經濟發展面臨的一些困難。

據《新華社》報導，大陸國家主席習近平在四川考察時提到，要堅決貫徹中央決策部署，統籌疫情防控和經濟社會發展，「保持經濟穩定發展，保持社會大局穩定，以實際行動迎接二十大勝利召開。」

習近平指出，要高效做好統籌疫情防控和經濟社會發展工作，堅決克服目前經濟發展面臨的一些困難，做好就業、社會保障、貧困群眾幫扶等方面的工作，做好維護社會穩定各項工作，保持人心穩定，保持社會大局穩定。

他強調，堅持就是勝利，要毫不動搖堅持「動態清零」總方針，堅定信心，排除干擾，克服麻痺思想，抓緊抓實疫情防控重點工作，堅決鞏固住來之不易的疫情防控成果。

據大陸國家衛健委通報，6月9日，大陸報告新增本土確診病例30例（內蒙古15例，北京7例，上海6例，遼寧2例），本土無症狀感染者43例（內蒙古20例，遼寧7例，吉林7例，上海5例，廣西2例，北京1例，福建1例）。